Luka Doncic'in ikinci turda oynaması beklenmiyor

Los Angeles Lakers'ın süperstarı Luka Doncic, takımının Houston Rockets'ı eleyerek bir üst tura çıkması durumunda Oklahoma City Thunder ile oynanacak ikinci tur serisinde forma giymeye yakın görünmüyor.



Doncic, 2 Nisan'dan bu yana hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak.



ESPN'de konuşan Shams Charania, yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin yavaş ilerlediğini belirtti:



"Anladığım kadarıyla iyileşme süreci oldukça yavaş ilerliyor."



Sloven yıldızın sahalara dönüşü için henüz net bir takvim bulunmuyor.



Doncic, normal sezonda 64 maçta ortalama 35.8 dakika süre alarak 33.5 sayı, 7.7 ribaund ve 8.3 asist ortalamaları yakaladı. Bu performansıyla kariyerinde altıncı kez All-NBA Birinci Takımı'na seçilmesi bekleniyor.



