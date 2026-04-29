Luka Doncic'in ikinci turda oynaması beklenmiyor

Los Angeles Lakers'ın süperstarı Luka Doncic, takımının Houston Rockets'ı eleyerek bir üst tura çıkması durumunda Oklahoma City Thunder ile oynanacak ikinci tur serisinde forma giymeye yakın görünmüyor.

calendar 29 Nisan 2026 13:39
Doncic, 2 Nisan'dan bu yana hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak.

ESPN'de konuşan Shams Charania, yıldız oyuncunun iyileşme sürecinin yavaş ilerlediğini belirtti:

"Anladığım kadarıyla iyileşme süreci oldukça yavaş ilerliyor."

Sloven yıldızın sahalara dönüşü için henüz net bir takvim bulunmuyor.

Doncic, normal sezonda 64 maçta ortalama 35.8 dakika süre alarak 33.5 sayı, 7.7 ribaund ve 8.3 asist ortalamaları yakaladı. Bu performansıyla kariyerinde altıncı kez All-NBA Birinci Takımı'na seçilmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
