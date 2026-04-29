Dursun Özbek'ten ayrılıklara izin yok!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın kemik kadrosundaki önemli isimlerin hiçbirini ne pahasına olursa olsun göndermek istemiyor.

calendar 29 Nisan 2026 10:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesinde çok sayıda oyuncusuna Avrupa'dan teklifler gelmesi beklenen Galatasaray'da yönetimin izlemek istediği yol belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda; Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Victor Osimhen gibi isimler Avrupa'nın önemli takımlarının radarında yer alıyor.

Üst üste 4. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in en büyük hayallerinden biri gelecek sezon da şampiyonluklara devam etmek ve seriyi beş yıla çıkarmak. Dursun Özbek, bu nedenle takımın iskeletinde yer alan futbolcuların ayrılığına sıcak bakmıyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.