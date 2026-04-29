Dursun Özbek'ten ayrılıklara izin yok!

Yeni sezon öncesinde çok sayıda oyuncusuna Avrupa'dan teklifler gelmesi beklenen Galatasaray'da yönetimin izlemek istediği yol belli oldu.
Başkan Dursun Özbek, takımın kemik kadrosundaki önemli isimlerin hiçbirini ne pahasına olursa olsun göndermek istemiyor.
Sarı-kırmızılılarda; Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Victor Osimhen gibi isimler Avrupa'nın önemli takımlarının radarında yer alıyor.
Üst üste 4. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in en büyük hayallerinden biri gelecek sezon da şampiyonluklara devam etmek ve seriyi beş yıla çıkarmak. Dursun Özbek, bu nedenle takımın iskeletinde yer alan futbolcuların ayrılığına sıcak bakmıyor.
Başkan Dursun Özbek, takımın kemik kadrosundaki önemli isimlerin hiçbirini ne pahasına olursa olsun göndermek istemiyor.
Sarı-kırmızılılarda; Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Victor Osimhen gibi isimler Avrupa'nın önemli takımlarının radarında yer alıyor.
Üst üste 4. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in en büyük hayallerinden biri gelecek sezon da şampiyonluklara devam etmek ve seriyi beş yıla çıkarmak. Dursun Özbek, bu nedenle takımın iskeletinde yer alan futbolcuların ayrılığına sıcak bakmıyor.