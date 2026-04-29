Dusan Alimpijevic: 'Rakibimiz daha fazla istedi'

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, JL Bourg maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"İlk olarak Bourg takımın, koçlarını ve oyuncularını şampiyonluklarından dolayı tebrik etmek istiyorum. İki maçta da daha iyi olan taraf onlardı. Bu gece bizim gecemiz değildi. Şu anda çok üzgünüz ve hayal kırıklığına uğramış vaziyetteyiz.



Bütün sezon bu noktaya gelebilmek için mücadele ettik, çabaladık. Bu finali kazanmayı en az Bourg kadar çok istedik. Ama rakibimizin bizden 18 hücum ribaundu aldığını düşününce daha fazla isteyen tarafın onlar olduğunu söyleyebiliriz.



Normal sezonda grubu biz birinci, Bourg ikinci sırada bitirdi ve yanlış hatırlamıyorsam aynı derecelere sahiptik. Onları iki defa mağlup etmiştik ama finaller, normal sezondan çok daha farklı bir rekabet ortamı. Normal sezonda kazandığımız iki maçın şu anda çok da bir anlamı olmadığını görüyoruz.



Bugün yüksek tempolu bir oyun oynamak istiyorduk, buraya kadar bu şekilde geldik ama bugün bunu başardığımızı söyleyemem.



Bir önceki maçta son üç yılda attığımız en düşük sayıda kaldık. Bu seride kötü olduğumuz iki nokta vardı ve birisi hücumumuzdu. Tabii burada Bourg'un savunmasının hakkını vermek gerekiyor. Çok sert ve fiziksel bir savunma yaptılar, normalde böyle oynayan taraf biz olurduk.



Diğeri ise mental sertlikti, finale daha hazır olmalıydık. İlk maçta yüzde 24 ile üçlük attık. İkinci maç da bu açıdan çok farklı değildi. Bu da her şeyi açıklıyor."



