28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Dusan Alimpijevic: "Rakibimiz daha fazla istedi"

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, JL Bourg maçı sonrası konuştu.

29 Nisan 2026 00:44 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 00:45
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İşte Dusan Alimpijevic'in açıklamaları;

"İlk olarak Bourg takımın, koçlarını ve oyuncularını şampiyonluklarından dolayı tebrik etmek istiyorum. İki maçta da daha iyi olan taraf onlardı. Bu gece bizim gecemiz değildi. Şu anda çok üzgünüz ve hayal kırıklığına uğramış vaziyetteyiz.

Bütün sezon bu noktaya gelebilmek için mücadele ettik, çabaladık. Bu finali kazanmayı en az Bourg kadar çok istedik. Ama rakibimizin bizden 18 hücum ribaundu aldığını düşününce daha fazla isteyen tarafın onlar olduğunu söyleyebiliriz.

Normal sezonda grubu biz birinci, Bourg ikinci sırada bitirdi ve yanlış hatırlamıyorsam aynı derecelere sahiptik. Onları iki defa mağlup etmiştik ama finaller, normal sezondan çok daha farklı bir rekabet ortamı. Normal sezonda kazandığımız iki maçın şu anda çok da bir anlamı olmadığını görüyoruz.

Bugün yüksek tempolu bir oyun oynamak istiyorduk, buraya kadar bu şekilde geldik ama bugün bunu başardığımızı söyleyemem.

Bir önceki maçta son üç yılda attığımız en düşük sayıda kaldık. Bu seride kötü olduğumuz iki nokta vardı ve birisi hücumumuzdu. Tabii burada Bourg'un savunmasının hakkını vermek gerekiyor. Çok sert ve fiziksel bir savunma yaptılar, normalde böyle oynayan taraf biz olurduk.

Diğeri ise mental sertlikti, finale daha hazır olmalıydık. İlk maçta yüzde 24 ile üçlük attık. İkinci maç da bu açıdan çok farklı değildi. Bu da her şeyi açıklıyor."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.