28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Turgutlu Belediye, Yalova VIP'ı mağlup ederek yarı finalde!

Turgutlu Belediyespor, Yalova VİP'i 72-68 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Manisa temsilcisi seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi

calendar 29 Nisan 2026 00:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Turgutlu Belediyespor, deplasmanda Yalova VİP'i 72-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci karşılaşmasında Yalova VİP ile Turgutlu Belediyespor, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 13-4 önde tamamlayan Yalova temsilcisi, devre arasına 24-23 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 44-43 geride bitiren Turgutlu Belediyespor, 58-58'lik skorla maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmada rakibine 14-10'luk üstünlük kuran Manisa temsilcisi, mücadeleden 72-68 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.