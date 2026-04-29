Turgutlu Belediye, Yalova VIP'ı mağlup ederek yarı finalde!

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Turgutlu Belediyespor, deplasmanda Yalova VİP'i 72-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci karşılaşmasında Yalova VİP ile Turgutlu Belediyespor, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.
Mücadelenin ilk çeyreğini 13-4 önde tamamlayan Yalova temsilcisi, devre arasına 24-23 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 44-43 geride bitiren Turgutlu Belediyespor, 58-58'lik skorla maçı uzatmaya götürdü.
Uzatmada rakibine 14-10'luk üstünlük kuran Manisa temsilcisi, mücadeleden 72-68 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale adını yazdırdı.
