28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Panathinaikos, Valencia'yı tek sayı farkla yendi, saha avantajını aldı!

Panathinaikos, EuroLeague Play-Off serisi ilk maçında deplasmanda Valencia'yı 68-67 yendi.

calendar 29 Nisan 2026 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague Play-Off serisi ilk maçında Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, deplasmanda Valencia'yı 68-67 yendi.

Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne oldu. Bitime 2 saniye kala çizgiye giden Kendrick Nunn, iki serbest atıştan birini değerlendirdi. Son hücumda Valencia'yı etkili bir şekilde savunan Panathinaikos, parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos seride 1-0 öne geçerek saha avantajını ele geçirdi. Eşleşmenin ikinci maçı, 30 Nisan Perşembe akşamı bir kez daha İspanyol ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.

Valencia'nın Final Four'a yükselebilmesi için seride iki galibiyet daha alması gerekiyor.

Panathinaikos cephesinde Kendrick Nunn 22 sayıyla öne çıkarken, Mathias Lessort 12 sayı ve 7 ribaundla katkı verdi. TJ Shorts 10 sayı üretirken, Marius Grigonis ile Juancho Hernangomez 7'şer sayıyla oynadı. Yaklaşık 20 dakika süre alan Cedi Osman ise mücadeleyi 2 sayı ve 7 ribaundla tamamladı.

ERGİN ATAMAN, BAŞKAN GIANNAKOPOULOS'A KOŞTU

 🎥Panathiniakos'un Valencia'yı 68-67 yendiği maçın bitiminde Ergin Ataman, başkan Giannakopoulos'a koştu.pic.twitter.com/SQFhEYomRO

— Sporx Basketbol (@sporx_basket) April 28, 2026

Çeyrek Sonuçları:

1.çeyrek: 15-23

2.çeyrek: 32-39

3.çeyrek: 49-54

4.çeyrek: 67-68

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.