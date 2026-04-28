28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-067'

Domenico Tedesco: "Fenerbahçe'ye dua ediyorum"

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco'dan ikinci açıklama geldi. İşte detaylar...

calendar 28 Nisan 2026 20:41 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 20:58
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, Alman basınından Kicker'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den ayrıldığı için üzgün olduğunu söyleyen Tedesco "Bu şekilde sonuçlanması gerçekten çok üzücü. Bu durum, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini bir kez daha gösteriyor. Aslında kısa süre önce sözleşmemi erken uzatma ihtimali üzerine görüşmeler yapıyorduk. Şimdi ise ligdeki ikinci yenilginin ardından yollarımız ayrıldı.

Bu kadar duygusal bir ortamda kalıcı başarıya ulaşmanın anahtarı, her yenilgiden sonra her şeyi sorgulamak değil; birlikte bir şeyler geliştirmektir.

İstanbul'da çok yoğun ve sayısız deneyimle dolu bir dönem geçirdim. Bize her zaman destek olan taraftarlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü özel kılan onlar." ifadelerini kullandı. 

"FENERBAHÇE'YE DUA EDİYORUM"

Sarı-lacivertli camiaya mesaj gönderen Tedesco "Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalini gerçekleştirebilmesi için dua edeceğim çünkü taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor. Kalıcı bir sistem inşa etmeyi hedefliyordum ve geçmişe kıyasla daha farklı bir anlayış ortaya koyduğumuza da inanıyorum. Böylesine duygusal bir kulüpte, tek bir mağlubiyetin ardından her şeyi sorgulamak yerine kenetlenmek gerekir." dedi.


 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
IAB
