Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? 2026 Kurban Bayramı ne zaman?

Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmak istemeyen milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen devasa tatil planı için resmi takvim ne diyor?

Kısa, net ve hemen valizinizi hazırlatacak o tarihler: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre 2026 Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Tatil planını netleştirmek isteyenler için gün gün Kurban Bayramı takvimi:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Tatil)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma (Resmi Tatil)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Resmi Tatil)

Peki, herkesin büyük bir heyecanla beklediği o 9 günlük dev tatil ihtimali nasıl doğdu?

Takvime dikkatlice bakıldığında, bayramın Çarşamba günü başlaması ve Arefe gününün Salıya denk gelmesi müthiş bir hafta sonu birleştirme (köprü) şansı yaratıyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınacak bir kararla; 25 Mayıs Pazartesi (tam gün) ve 26 Mayıs Salı Arefe (sabah yarım gün) kamu çalışanları için "İdari İzin" kapsamına alınırsa, hafta sonları da birleşerek ortaya kesintisiz bir 9 günlük tatil çıkacak!

Eğer 9 günlük karar onaylanırsa tatil takvimi şöyle olacak:

Tatilin Başlangıcı: 23 Mayıs Cumartesi

Tatilin Bitişi: 31 Mayıs Pazar

İşe Dönüş: 1 Haziran Pazartesi

Şu an için 9 günlük tatil henüz RESMİLEŞMEDİ. Gözler, önümüzdeki günlerde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ve yapılacak o müjdeli açıklamaya çevrilmiş durumda.

Ancak ufak ve çok kritik bir detayı atlamayalım: Hükümetin ilan edeceği olası bir "idari izin" yasal olarak yalnızca kamu çalışanlarını (memurları) kapsamaktadır. Özel sektör çalışanlarının bu 9 günlük kesintisiz moladan faydalanabilmesi için kendi iş yerlerinden o aradaki 1.5 günlük süre (Pazartesi ve Salı sabahı) için yıllık izin kullanmaları gerekecek!