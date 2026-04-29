Haber Tarihi: 29 Nisan 2026 10:31 -
Güncelleme Tarihi:
29 Nisan 2026 10:31
Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? 2026 Kurban Bayramı ne zaman?
Nisan ayının son günlerini yaşarken, yorucu iş temposundan bunalan ve yaz tatili planlarına erkenden başlamak isteyen milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'dan gelecek o devasa bayram müjdesine kilitlendi! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimini yayınlamasının ardından, Kurban Bayramı'nın denk geldiği hafta içi günleri kelimenin tam anlamıyla muazzam bir "köprü tatili" fırsatı sundu. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?" sorguları turizm ve gündem sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte hem memleketine gidecekleri hem de otel rezervasyonu için fırsat kollayanları yakından ilgilendiren o 9 günlük tatil formülü ve Diyanet'in resmi bayram takvimi...
Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmak istemeyen milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen devasa tatil planı için resmi takvim ne diyor?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (RESMİ TAKVİM)Kısa, net ve hemen valizinizi hazırlatacak o tarihler: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre 2026 Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.Tatil planını netleştirmek isteyenler için gün gün Kurban Bayramı takvimi:Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün Tatil)Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Resmi Tatil)Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe (Resmi Tatil)Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma (Resmi Tatil)Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Resmi Tatil)
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? (İDARİ İZİN İHTİMALİ)Peki, herkesin büyük bir heyecanla beklediği o 9 günlük dev tatil ihtimali nasıl doğdu?Takvime dikkatlice bakıldığında, bayramın Çarşamba günü başlaması ve Arefe gününün Salıya denk gelmesi müthiş bir hafta sonu birleştirme (köprü) şansı yaratıyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınacak bir kararla; 25 Mayıs Pazartesi (tam gün) ve 26 Mayıs Salı Arefe (sabah yarım gün) kamu çalışanları için "İdari İzin" kapsamına alınırsa, hafta sonları da birleşerek ortaya kesintisiz bir 9 günlük tatil çıkacak!Eğer 9 günlük karar onaylanırsa tatil takvimi şöyle olacak:Tatilin Başlangıcı: 23 Mayıs CumartesiTatilin Bitişi: 31 Mayıs Pazarİşe Dönüş: 1 Haziran PazartesiKABİNE KARARI BEKLENİYOR! (ÖZEL SEKTÖR DİKKAT!)Şu an için 9 günlük tatil henüz RESMİLEŞMEDİ. Gözler, önümüzdeki günlerde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ve yapılacak o müjdeli açıklamaya çevrilmiş durumda.Ancak ufak ve çok kritik bir detayı atlamayalım: Hükümetin ilan edeceği olası bir "idari izin" yasal olarak yalnızca kamu çalışanlarını (memurları) kapsamaktadır. Özel sektör çalışanlarının bu 9 günlük kesintisiz moladan faydalanabilmesi için kendi iş yerlerinden o aradaki 1.5 günlük süre (Pazartesi ve Salı sabahı) için yıllık izin kullanmaları gerekecek!
