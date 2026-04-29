Trabzonspor ve Beşiktaş arasında Muçi restleşmesi!

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Trabzonspor'a kiraladığı Ernest Muçi için iki kulüp arasında bonservis pazarlığı sürüyor.

calendar 29 Nisan 2026 11:06
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Ernest Muçi'nin geleceği konusunda Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililerde kiralık olarak forma giyen Muçi, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu belirlenmişti. Ve vakit geldi. Sezon sonunda Trabzonspor "Okey" verirse Arnavut yıldız bonservisiyle birlikte alınacak. Beşiktaş da 8.5 milyon Euro kazanacak.

Ancak son günlerde bu konu yerini iki kulüp arasında akıl oyunlarına bıraktı. Trabzon, "Bu parayı ödemem" diyerek Beşiktaş'ın 8.5 milyon Euro'da indirim yapmasını bekliyor. Kartal, Muçi'nin talipleri olduğunu belirtip, "Siz almazsanız başkasına satarız" restini çekiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
