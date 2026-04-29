2. Lig'de play-off 1. tur ilk maçları başlıyor!

Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:



16.00 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 (Merkez Spor Kompleksi)



16.00 Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor (Ali Hoşfikirer)



17.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk)



20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor (11 Nisan)



Rövanş karşılaşmaları, 4 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ve tur atlayan takımlar, finale yükselecek.



Gruplarda final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılacak. 2. Lig'de play-off aşaması sonunda iki grupta birer takım daha Trendyol 1. Lig'e yükselecek.



