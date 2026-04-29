28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Galatasaray'da kutlama planları netleşiyor!

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da kutlama planları da netleşmeye başladı.

29 Nisan 2026 08:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Üst üste 4. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da yönetim şampiyonluk kutlamaları için çalışmalara başladı.

Sarı-Kırmızılı takımın cumartesi günü oynayacağı Samsunspor maçında şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek ligin 33. haftasında oynanacak Antalyaspor maçını cuma gününe almayı planlıyor.

Kupayı da bu maça getirtmek isteyen yönetim, maçın ardından statta şampiyonluk kutlamalarına start verecek.

YENİDEN YENİKAPI

Pazar günü ise Yenikapı'da görsel bir şölen düzenlenecek. Yönetimin geçen sene yaşanan olumsuzlukları bir daha yaşamamak için Yenikapı'da organize çalışmalar yaptığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
