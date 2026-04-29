Göztepe'de Arda Okan kendini buldu

Süper Lig'de 2 Mayıs Cumartesi Günü deplasmanda Trabzonspor'la Avrupa yolunda kritik mücadeleye çıkacak.



Göztepe'de sağ bekte görev yapan Arda Okan Kurtulan'ın yükselen performansı umut verdi.



Sezonun ikinci yarısında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta oynayamayan ve ardından formdan düşüp yedek kalan 23 yaşındaki futbolcu yeniden performansını yükseltti. Son olarak Hesap.com Antalyaspor maçına da illk 11'de başlayan Arda 2-0 kazanılan maçta fileleri sarsıp galibiyette önemli rol oynadı. Arda bu sezon attığı toplam 4 golle de takımdaki birçok hücum oyuncusunu geride bıraktı.



Arda bu sezon Göztepe'de forma giymiş üç forvet ve üç tane10 numaradan daha fazla gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk devresinde görev yapıp kiralanan Ürdünlü golcü Sabra ve ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Jeferson 1'er gol atarken yine ara dönemde gelen Luiz ise siftah yapamadı.



Göztepe'de 10 numara pozisyonunda oynayan Beninli Olaitan 2 gol katkısı sunup Beşiktaş'a satıldı. Diğer ofansif orta sahalardan İsviçreli Antunes 1 kez fileleri sarsarken, Bulgar Krastev gol atamadı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Okan kariyerine forvet olarak başlamıştı.



