Göztepe'de Arda Okan kendini buldu

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan'ın sağ bekte sergilediği çıkış, takım adına olumlu sinyaller verdi.

calendar 29 Nisan 2026 13:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de 2 Mayıs Cumartesi Günü deplasmanda Trabzonspor'la Avrupa yolunda kritik mücadeleye çıkacak.

Göztepe'de sağ bekte görev yapan Arda Okan Kurtulan'ın yükselen performansı umut verdi.

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta oynayamayan ve ardından formdan düşüp yedek kalan 23 yaşındaki futbolcu yeniden performansını yükseltti. Son olarak Hesap.com Antalyaspor maçına da illk 11'de başlayan Arda 2-0 kazanılan maçta fileleri sarsıp galibiyette önemli rol oynadı. Arda bu sezon attığı toplam 4 golle de takımdaki birçok hücum oyuncusunu geride bıraktı.

Arda bu sezon Göztepe'de forma giymiş üç forvet ve üç tane10 numaradan daha fazla gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk devresinde görev yapıp kiralanan Ürdünlü golcü Sabra ve ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Jeferson 1'er gol atarken yine ara dönemde gelen Luiz ise siftah yapamadı.

Göztepe'de 10 numara pozisyonunda oynayan Beninli Olaitan 2 gol katkısı sunup Beşiktaş'a satıldı. Diğer ofansif orta sahalardan İsviçreli Antunes 1 kez fileleri sarsarken, Bulgar Krastev gol atamadı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Okan kariyerine forvet olarak başlamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
