Fenerbahçe'den 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 32'nci haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde genç taraftarlarına ücretsiz bilet tanımlayacağını açıkladı.

calendar 29 Nisan 2026 14:18
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, 18 yaş altı taraftarlar için sınırlı sayıda ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz bilet işlemleri 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan Maraton Passo gişesinden, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyen taraftarların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre, 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş, yani henüz 18 yaşını doldurmamış olan taraftarlar kampanyaya dahil olabilecek. Ayrıca geçerli e-bilet süresine sahip olunması ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu tutuluyor. Başvuru sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekirken, işlemlerin yalnızca şahsen yapılabileceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada ücretsiz bilet tanımlamalarının kontenjanla sınırlı olduğunun altı çizildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
