28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Domenico Tedesco'ya talip çıktı!

Fenerbahçe'den gönderilen Domenico Tedesco, Fiorentina'nın listesinde yer alıyor.

calendar 29 Nisan 2026 09:04
Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin faturası teknik direktör Domenico Tedesco'ya kesildi.

Sarı-Lacivertliler, İtalyan çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını resmen duyururken, sezonun kalan bölümünde takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağı açıklandı. Derbi yenilgisi sonrası gelen bu karar, camiada yeni bir dönemin de başlangıcı olarak yorumlandı.

Tedesco için ayrılık süreci henüz soğumadan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Fiorentina, 38 yaşındaki teknik adamı gündemine aldı.

KARARINI VERECEK

Mor-beyazlıların, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından yeni bir yapılanmaya gitmek istediği ve genç teknik adamı bu projenin önemli adaylarından biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Kısa sürede gündeme gelen bu gelişme, Tedesco'nun Avrupa'daki kredisini koruduğunu da ortaya koydu.

Fenerbahçe'de yaşanan sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefi olan genç çalıştırıcının, kariyerine İtalya'da devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
