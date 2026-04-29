Trabzonspor'da deplasman golcüsü Felipe Augusto

Trabzonspor'da 31 hafta sonunda 13 gol atan 22 yaşındaki forvet Felipe Augusto, gollerin 10'unu dış sahada kaydetti.

calendar 29 Nisan 2026 12:14
Haber: AA
Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına 31 hafta sonunda önemli skor desteği verirken gollerin büyük bölümünü dış sahada kaydetti.

Bordo-mavili kulübün sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

Brezilyalı forvet, forma giydiği 30 lig maçında 2 bin 51 dakika sahada kalırken 13 gol atmayı başardı. Gollerinin 10'unu deplasmanda kaydeden Augusto, 3 golü ise Papara Park'ta rakip filelere gönderdi.

Augusto, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa yarı finalinde birer deplasman golü daha kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, böylelikle 15 resmi golünün 12'sini dış sahada attı.

Deplasman golleri

Felipe Augusto, Trabzonspor'un ligde deplasmanda yaptığı Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, Kocaelispor, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Augusto, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile İstanbul'da, TFF Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray ile Gaziantep'te oynanan karşılaşmalarda birer gol attı.

Gol attığı maçlarda 28 puan

Trabzonspor, Felipe Augusto'nun gol attığı ligdeki 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 65 puanı bulunun Karadeniz ekibi, Augusto'nun gol attığı karşılaşmalarda hanesine 28 puan yazdırmayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
