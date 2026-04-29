Steve Kerr, geleceğini görüşmek üzere Warriors'la masaya oturacak

Koç Steve Kerr ile Golden State Warriors yönetiminin, deneyimli başantrenörün geleceğini değerlendirmek üzere yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.



Ancak mevcut durum, yalnızca Kerr'ün görevine devam edip etmeyeceğine dair basit bir kararın ötesine geçmiş durumda.



ESPN analistlerinden Brian Windhorst, Kerr'ün Warriors'a geri dönme konusunda istekli olduğunu belirtirken, sürecin yalnızca duygusal bir değerlendirme olmadığının altını çizdi.



Windhorst konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Bence Steve Kerr, Warriors'ı çalıştırmaya geri dönmekle ciddi şekilde ilgilendiğine dair mesajı verdi. Ancak insanların yanlış anladığı nokta şu: Bu durum, 'Warriors'ı çalıştırmaya devam edecek gücü kendimde buluyor muyum?' gibi tamamen duygusal bir karar değil."



Kerr'ün mevcut sözleşme durumu da belirsizliğini koruyor. Taraflar arasında yeni bir kontrat uzatma teklifi bulunmuyor ve daha önce yürütülen görüşmelerin askıya alındığı ifade ediliyor.



Windhorst, bu süreci şu sözlerle açıkladı:



"Masada bekleyen bir sözleşme yok. Warriors'ın 'İstediğin zaman gel imzala' dediği bir durum söz konusu değil. Taraflar sözleşme uzatma görüşmeleri yapmadı. Bu görüşmeler iptal edildi. Bu kararı da Steve aldı."



Yıllık 17 milyon dolar maaşla NBA'in en yüksek ücret alan başantrenörü konumunda bulunan Kerr'ün geleceği, takımın son dönemdeki performansıyla da doğrudan ilişkilendiriliyor.



"Kerr, NBA'deki tüm koçlar arasında en yüksek maaşı alan isim ve takımın performansı bu seviyede bir maaşın karşılığı olan şampiyonluk iddiasını şu an yansıtmıyor. Bu takım şu anda bir şampiyonluk adayı değil."



