Steve Kerr, geleceğini görüşmek üzere Warriors'la masaya oturacak

Koç Steve Kerr ile Golden State Warriors yönetiminin, deneyimli başantrenörün geleceğini değerlendirmek üzere yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.

calendar 29 Nisan 2026 13:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ancak mevcut durum, yalnızca Kerr'ün görevine devam edip etmeyeceğine dair basit bir kararın ötesine geçmiş durumda.

ESPN analistlerinden Brian Windhorst, Kerr'ün Warriors'a geri dönme konusunda istekli olduğunu belirtirken, sürecin yalnızca duygusal bir değerlendirme olmadığının altını çizdi.

Windhorst konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bence Steve Kerr, Warriors'ı çalıştırmaya geri dönmekle ciddi şekilde ilgilendiğine dair mesajı verdi. Ancak insanların yanlış anladığı nokta şu: Bu durum, 'Warriors'ı çalıştırmaya devam edecek gücü kendimde buluyor muyum?' gibi tamamen duygusal bir karar değil."

Kerr'ün mevcut sözleşme durumu da belirsizliğini koruyor. Taraflar arasında yeni bir kontrat uzatma teklifi bulunmuyor ve daha önce yürütülen görüşmelerin askıya alındığı ifade ediliyor.

Windhorst, bu süreci şu sözlerle açıkladı:

"Masada bekleyen bir sözleşme yok. Warriors'ın 'İstediğin zaman gel imzala' dediği bir durum söz konusu değil. Taraflar sözleşme uzatma görüşmeleri yapmadı. Bu görüşmeler iptal edildi. Bu kararı da Steve aldı."

Yıllık 17 milyon dolar maaşla NBA'in en yüksek ücret alan başantrenörü konumunda bulunan Kerr'ün geleceği, takımın son dönemdeki performansıyla da doğrudan ilişkilendiriliyor.

"Kerr, NBA'deki tüm koçlar arasında en yüksek maaşı alan isim ve takımın performansı bu seviyede bir maaşın karşılığı olan şampiyonluk iddiasını şu an yansıtmıyor. Bu takım şu anda bir şampiyonluk adayı değil."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.