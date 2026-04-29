Manisa filesinde pasör takviyesi

calendar 29 Nisan 2026 15:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sultanlar Ligi'nde ilk kez mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfere hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan 28 yaşındaki pasör Gizem Mısra Aşçı ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin Gizem Mısra Aşçı. Yeni sezon planlamalarımız kapsamında başarılı pasör Gizem Mısra Aşçı ile sözleşme imzaladık. Sultanlar Ligi'ne yükselen kadromuzun en önemli parçalarından biri olacak olan Gizem'e, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerine yer verildi. Eczacıbaşı altyapısında yetişen Gizem; Seramiksan, Sarıyer Bld, Karayolları, PTT Spor ve Aras Kargo kulüplerinde de görev yaptı.

SON HABERLER
Tümü
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.