Manisa filesinde pasör takviyesi

Sultanlar Ligi'nde ilk kez mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfere hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan 28 yaşındaki pasör Gizem Mısra Aşçı ile sözleşme imzaladı.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin Gizem Mısra Aşçı. Yeni sezon planlamalarımız kapsamında başarılı pasör Gizem Mısra Aşçı ile sözleşme imzaladık. Sultanlar Ligi'ne yükselen kadromuzun en önemli parçalarından biri olacak olan Gizem'e, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerine yer verildi. Eczacıbaşı altyapısında yetişen Gizem; Seramiksan, Sarıyer Bld, Karayolları, PTT Spor ve Aras Kargo kulüplerinde de görev yaptı.



