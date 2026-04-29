Mourinho'dan Real Madrid ve Juventus yanıtı!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, geleceğine dair konuştu.



Son dönemde adı Real Madrid ile ciddi bir şekilde anılan Portekizli teknik adam, Real Madrid ile birlikte Juventus iddialarını da yalanladı.



Jose Mourinho, "Real Madrid'e mi yoksa Juventus'a mı gideceğim? Bir sonraki hedefim Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak. Olağanüstü bir yolculuk geçirdik. Avrupa'da liginde maç kaybetmeyen tek takımız. Önümüzdeki üç maçımızı kazanırsak, Avrupa'nın en büyük kupasında oynayacağız. Aklımda sadece bu var." dedi.



Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.



