Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Fethiye etabı başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Marmaris-Fethiye etabının startı verildi.



Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı Marmaris-Fethiye etabı başladı.



Atatürk Meydanı'ndan başlayan etabın startına, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da katıldı.



Dördüncü etapta turkuaz mayoyu (genel klasman) Equipo Kern Pharma takımının Kolombiyalı sporcusu Sosa Ivan Ramiro, kırmızı mayoyu (dağların kralı) Equipo Kern Pharma'dan Sosa Ivan Ramiro, yeşil mayoyu (en iyi sprinter) Team Flanders-Baloise takımından Tom Carabbe, beyaz mayoyu ise ATT Investments'ten Michat Pomorski giydi.



23 takımdan 155 sporcu, 130,4 kilometrelik etapta Marmaris'ten başlayarak Gökova'dan Fethiye'ye uzanan parkurda pedal çevirecek.



Göcek koyları ve Ölüdeniz gibi öne çıkan noktalardan geçilecek etapta bisikletçiler, rakiplerinin yanı sıra dalgalı parkur ve rüzgara karşı da mücadele edecek.



Fethiye'deki son Türk zaferi 2002 yılında



Turun Fethiye etapları, Türk bisiklet tarihi açısından da önemli bir başarıya ev sahipliği yaptı.



2002 yılında koşulan etapta Nevzat Kıral, Fethiye'de birincilik kürsüsüne çıkan son Türk bisikletçi olarak kayıtlara geçti. Kıral'ın bu zaferinden sonra geçen 22 yıllık süreçte, Fethiye finişlerinde Türk sporcular henüz etap galibiyeti elde edemedi.



Klasikleşen iki yönlü rota



Organizasyonun stratejik noktalarından biri olan bu etap, yıllar içerisinde hem Marmaris-Fethiye hem de Fethiye-Marmaris yönünde geçilerek tur rotasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.



Özellikle 2000 yılından itibaren düzenli olarak programa dahil edilen bu etaplar, sporcuların performanslarını sergilediği en zorlu ve prestijli geçiş noktaları arasında kabul ediliyor.



