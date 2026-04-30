Taylan Bulut için Almanya iddialarına yalanlama

Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılması beklenen Taylan Bulut'un Almanya'ya döneceği iddia edildi. 20 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili flaş gelişme yaşandı.

calendar 30 Nisan 2026 01:04
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta sezon başında Schalke'den transfer edilen Taylan Bulut ile yollar ayrılacak.

6 milyon euro bonservis ödenen 20 yaşındaki oyuncu ayrılmaya hazırlanıyor.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Taylan Bulut ile ilgilendiği iddia edildi.

Sky Sports Almanya, Borussia Mönchengladbach'ın Taylan Bulut ile ilgilenmediğini yazdı.

Haberde Alman ekibinin farklı oyunculara yöneleceği bilgisine yer verildi.

Taylan Bulut bu sezon Beşiktaş'ta 10 maça çıktı.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.