Taylan Bulut için Almanya iddialarına yalanlama

Beşiktaş'ta sezon başında Schalke'den transfer edilen Taylan Bulut ile yollar ayrılacak.
6 milyon euro bonservis ödenen 20 yaşındaki oyuncu ayrılmaya hazırlanıyor.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Taylan Bulut ile ilgilendiği iddia edildi.
Sky Sports Almanya, Borussia Mönchengladbach'ın Taylan Bulut ile ilgilenmediğini yazdı.
Haberde Alman ekibinin farklı oyunculara yöneleceği bilgisine yer verildi.
Taylan Bulut bu sezon Beşiktaş'ta 10 maça çıktı.
