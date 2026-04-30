Cavaliers 3-2 öne geçti, Pistons ise seriye tutundu!

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı ilk tur 5. maçında Toronto Raptors'ı 125-120 mağlup ederek seride 3-2 öne geçerken; Detroit Pistons da Orlando Magic'i 116-109 yenerek seriyi 3-2'ye getirip ilk tur mücadelesinde varlığını sürdürdü.



- Cavaliers 3-2 öne geçti



Günün diğer karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı ilk tur 5. maçında konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-120'lik skorla mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.



Cavaliers'ta Evan Mobley ve James Harden, 23'er sayı kaydederken Raptors'ta ise RJ Barrett, 25 sayı attı.



- Pistons tur umutlarını sürdürdü



Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, ilk tur serisinin 5. maçında konuk ettiği Orlando Magic'i 116-109 yendi.



Magic, bu mağlubiyete rağmen seride 3-2 önde bulunuyor.



Pistons'ta Cade Cunningham, 45 sayı kaydederken Magic'ten Paolo Banchero da 45 sayı ile karşılık verdi.



