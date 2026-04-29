Fenerbahçe'de Hakan Safi'den adaylık açıklaması!

Sezon sonunda seçim kararı alan Fenerbahçe'de Hakan Safi başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
A Spor'a konuşan Hakan Safi dikkat çeken ifadeler kullandı.
Başkan adayı olduğunu belirten Hakan Safi, "Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim" dedi.
Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili Hakan Safi, "Kulübe sponsorluk veya hizmet karşılığı olmadan 15 ayda 50 milyon dolar verdim. Mehmet Ali Bey'in o gün söz verdiği 45 milyon avro, güncel kur olarak bugün 100 milyon avro olmuştur. Önce onu bir ödesin. Sonra benim gibi 50 milyon dolar hibe etsin. Önce yarışa 2-2 başlayalım" sözlerini dile getirdi.
"GALATASARAYLILAR BİZE ZARAR VERDİ"
3 Temmuz süreci ve geçmiş döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Safi, o dönemde yaşananlardan Galatasaray camiasını sorumlu tuttuğunu ileri sürdü. Safi, "3 Temmuz'da Galatasaraylılar bize zarar verdi. Mehmet Ali Aydınlar da o dönemde onlarla beraberdi. Biz Galatasaraylılarla iş yapmayacağız. Galatasaray'la maddi manevi mücadele etmek için tüm gücümüzle geliyoruz." dedi.
