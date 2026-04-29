1. Lig'de play-off finalinin tarihi ve yeri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig play-off finalinin 24 Mayıs'ta MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacağını ve kazananın Süper Lig'e yükseleceğini açıkladı.

calendar 29 Nisan 2026 19:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 24 Mayıs'ta Konya'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı final müsabakasının 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Final maçında, normal sezonun üçüncüsü ile 4-7. basamakta yer alan takımların yer alacağı play-off etabını kazanacak ekip karşı karşıya gelecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
