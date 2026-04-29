1. Lig'de play-off finalinin tarihi ve yeri belli oldu!

Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 24 Mayıs'ta Konya'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı final müsabakasının 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Final maçında, normal sezonun üçüncüsü ile 4-7. basamakta yer alan takımların yer alacağı play-off etabını kazanacak ekip karşı karşıya gelecek.
