CANLI | Galatasaray'da taraftara açık antrenman

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla gerçekleştiriyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın RAMS Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanı haberimizden takip edebilirsiniz...
SARA VE ASPIRILLA KATILMADI
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da idmana ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ve dizinde esneme olan Yaser Asprilla katılmazken günü tedaviyle geçirdi.
RYAN BABEL: "HER TAKIMDA OLMUYOR"
Ryan Babel: "Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Eski oynadığınız takımda hatırlanmak çok güzel duygu. Ama ne yazık ki bu her takımda gerçekleşmiyor. Galatasaray'da ise bu gerçekleşiyor. Ayrılsanız bile bağ kopmuyor."
RYAN DONK: "ÇOK BÜYÜK GURUR"
Ryan Donk: "Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum. Büyük gurur."
