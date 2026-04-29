CANLI | Galatasaray'da taraftara açık antrenman

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray taraftarına açık antrenman gerçekleştiriyor.

calendar 29 Nisan 2026 20:20 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 20:50
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla gerçekleştiriyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın RAMS Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanı haberimizden takip edebilirsiniz...



SARA VE ASPIRILLA KATILMADI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da idmana ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ve dizinde esneme olan Yaser Asprilla katılmazken günü tedaviyle geçirdi.

RYAN BABEL: "HER TAKIMDA OLMUYOR"

Ryan Babel: "Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Eski oynadığınız takımda hatırlanmak çok güzel duygu. Ama ne yazık ki bu her takımda gerçekleşmiyor. Galatasaray'da ise bu gerçekleşiyor. Ayrılsanız bile bağ kopmuyor."



RYAN DONK: "ÇOK BÜYÜK GURUR"

Ryan Donk: "Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum. Büyük gurur."






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.