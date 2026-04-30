Alperen direniyor! Lebron'dan Alperen'e çok ayıp söz

Crypto.com Arena'da başlayan maç Lakers lehine açıldı. Ev sahibi takım 1. çeyreği 28-21 önde kapattı. Ancak Rockets ikinci çeyrekte sahneydi: 30-19'luk bir periyotla maça ortak oldu ve devre arası skoru 51-47 lehine çevirdi.

3. çeyrekte fark kapandı, 4. çeyreğe girildikten sonra Rockets kritik ataklarla galibiyeti garantiledi. Houston turnover'lardan 18 sayı üretirken rakibin 15 topunu çaldı — bu fark galibiyetin temel taşıydı. 10 top çalmasi ile Houston, savunmada da farkını ortaya koydu.

Rockets en büyük farkı 13 sayıya ulaştırdı. Lakers ise en fazla 11 sayı öne geçebildi — ama o anı koruyamadı.

ALPEREN ŞENGÜN: 14 SAYI, 9 RİBAUND, 8 ASİST

Alperen Şengün bu playoff maçında tam bir playmaker performansı sergiledi. 9 sahadan 5 isabeti, tamamı ikili olmak üzere 14 sayı üretti. 4 serbest atışın tamamını potaya gönderdi — yüzde 100 isabetle. 9 ribaundun 8'i defanstı; hem iç hatta hem de oyun kurma anlayışıyla katkı verdi.

Gecenin en dikkat çekici istatistiği asist sayısıydı: 8 asist. 5 top kaybı da yapan Şengün'ün asist/top kaybı oranı 1.6'ya ulaşırken, +8 artı/eksi oranı gecenin başlangıç beşindeki en yüksek değerdi.

Boyalı alan bölgesinde 9 denemeden 5'ini potaya gönderen Şengün, 10 boyalı saha puanı üretti. İkinci şans puanı da kattı — gerçek anlamda iç hat varlığı hissettirdi.

5 top çalmasıyla da savunmada kritik roller üstlenen Şengün, Houston'un 10 toplam top çalmasının önemli bir bölümüne katkı sağladı.





LEBRON - ALPEREN GERİLİMİ

eBron James'in Alperen Şengün'e saha içinde söylediği trash talk (laf atma) sözleri ise dikkat çekti;

"Herkes söyleyebilir ama sen söyleyemezsin. Sen bunu söylemezsin… Burada bunu söylemesine izin verilmeyen tek kişi sensin. Ne kadar yumuşaksın…"

"Soft ass" ifadesi NBA'de sık kullanılan bir trash talk → "yumuşak", "çabuk alınan", "zayıf karakterli" gibi aşağılayıcı bir anlam taşıyor.

LeBron, Şengün'ün hakeme itiraz etmesini küçümsüyor ve "sen o seviyede değilsin, konuşamazsın" tarzı bir psikolojik üstünlük kurmaya çalışıyor.

LeBron James COOKING Alperen Sengun while shooting free throws after Şengün complained about Bron's foul call:



"Anybody else out here allowed to but no you. You don't say that… you the only person out here not allowed to say that. Soft ass…" 😭😭

Please shut up King off the complaints of all time!

JABARI SMITH JR.: GECENİN EN SKORER İSMİ

Jabari Smith Jr. bu playoff maçında Rockets adına en yüksek skoru ürettu. 13 sahadan 6 isabeti, 4 üçlük ve 6 serbest atışla 22 sayıya ulaştı. 7 ribaund ve 3 asistini de ekledi. +5 artı/eksi oranıyla gecenin dengeli performanslarından birini sergiledi.

TARİ EASON: 18 SAYIK VE FAULSUZ ÇIKIS

Tari Eason bu gece 11 sahadan 6 isabeti ve 2 üçlükle 18 sayıya ulaştı. 4 serbest atıştan 4'ü potaya gitti. 5 ribaund, 1 blok da kattı. Hızlı hücumlarda 5 sayıyla gecenin temposunu belirleyen isimler arasındaydı.

REED SHEPPARD: 6 TOP ÇALMA, 6 ASİST

Reed Sheppard bu maçta skorer değil organizatör ve savunmacı kimliğiyle öne çıktı. 12 sahadan 5 isabeti, 2 üçlükle 12 sayıya ulaştı. Ama gecenin en dikkat çekici rakamları şunlardı: 6 asist, 3 top çalma, yalnızca 1 top kaybı. +2 artı/eksi oranıyla dengeli bir gece geçirdi.

LEBRON JAMES: 25 SAYI AMA YETMEDİ

LeBron James Lakers adına bu gece en yüksek

faydayı sağladı;

20 sahadan 9 isabeti ve 7 serbest atışla 25 sayıya ulaştı. 7 asist ve 2 top çalmasıyla da oyunu organize etmeye çalıştı. Ama -5 artı/eksi oranı ve 6 üçlük denemesinden yalnızca 0 isabetiyle verimlilik açısından sınırlı kaldı.

AYTON'IN IKİ YÖNLÜ PERFORMANSI

DeAndre Ayton Lakers adına bu gecenin en tutarlı isimlerinden biriydi. 14 sahadan 9 isabeti, yüzde 64.3 isabetle 18 sayı üretti. 17 ribaund aldı — 10 hücum, 7 defans. İkinci şans puanlarında Lakers'a büyük katkı sağladı: 7 denemeden 5'ini potaya gönderdi. +2 artı/eksi oranıyla maçın görece dengeli isimlerinden biri oldu.

SERİNİN TABLOSU VE 6. MAÇ

Seri Lakers 3-2 önde devam ediyor. Houston bu seride evindeki 2 maçı kazandı, Lakers ise tüm deplasman maçlarını aldı. Yani her iki takım da kendi evlerinde yenilmedi.

6. maç 2 Mayıs Cumartesi Toyota Center'da. Rockets evinde kazanırsa seri 3-3'e eşitlenir ve kader 7. maça kalır. Lakers kazanırsa seri kapanır.

İstatistiklere göre serinin 6. maçında

kazanma olasılıkları

: yüzde 61. Lakers: yüzde 39.

📊 SKOR: Houston Rockets 99 — 93 Los Angeles Lakers

📅 TARİH: 30 Nisan 2026, 05:00 (TR saatiyle)

🏟️ SALON: Crypto.com Arena, Los Angeles

🔢 SERİ: Lakers 3-2 önde

ÇEYREKLER:

LAL: 28 — 19 — 20 — 26 = 93

HOU: 21 — 30 — 25 — 23 = 99

ALPEREN ŞENGÜN — TAM İSTATİSTİK:

14 sayı | 5/9 sahadan (%55.6) | 4/4 serbest atış (%100)

9 ribaund (1 hücum, 8 defans) | 8 asist | 2 top çalma

5 top kaybı | 1 blok | 10 boyalı puanı | +8 artı/eksi

ROCKETS PERFORMANSLARI:

⭐ Jabari Smith Jr.: 22 sayı | 7 rib | 3 ast

⭐ Tari Eason: 18 sayı | 5 rib | 1 blok

⭐ Alperen Şengün: 14 sayı | 9 rib | 8 ast | +8

⭐ Amen Thompson: 15 sayı | 7 rib | 4 ast | 4 top çalma

⭐ Reed Sheppard: 12 sayı | 6 ast | 3 top çalma

LAKERS PERFORMANSLARI:

LeBron James: 25 sayı | 7 ast | 2 top çalma | -5

Deandre Ayton: 18 sayı | 17 rib | çift-çift

Austin Reaves: 22 sayı | 6 ast | 11 faul kazandı

Rui Hachimura: 12 sayı

📅 6. MAÇ: 2 Mayıs 2026, Cumartesi

🏟️ Toyota Center, Houston

📊 Rockets kazanma ihtimali: %61

Houston Rockets, Crypto.com Arena'da Los Angeles Lakers'ı 99-93 yenerek 2026 NBA Playoffs serisini 3-0'dan 3-2'ye indirdi. Türk yıldız Alperen Şengün 14 sayı, 9 ribaund ve 8 asistyle üçlü-çifte (triple double) bir adım kaldı; +8 artı/eksi oranı gecenin en yüksek değeriydi. Seri şimdi 2 Mayıs Cumartesi Toyota Center'a taşınıyor.