calendar 30 Nisan 2026 10:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
'Maskeli Kral' Osimhen; her maça 1 gol!
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen performansıyla Sarı-Kırmızılı takımı sırtlayan isimlerin başında geliyor.

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 72 maça çıkan 27 yaşındaki golcü söz konusu karşılaşmalarda 57 gol atarken 15 de asiste imza attı.

Maç başına 1 gollük ortalama yakalayan tecrübeli futbolcu çıktığı 25 Avrupa kupası maçında 17 kez rakip ağları havalandırırken forma giydiği 13 derbide de 7 kez fileleri sarsmayı başardı.

BÜYÜK PAYI VAR

Geçtiğimiz sezonki müthiş performansıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu bu sezon da ortaya koyduğu performansla Cimbom'un zirve yarışında yakaladığı büyük avantajda önemli rol oynadı.

Sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Okan Buruk'la konuşarak forma giyen Nijeryalı yıldız derbide attığı golün yanı sıra performansıyla da taraftarların beğenisini kazandı.

27 GOL KATKISI

Osimhen bu sezon çıktığı 31 maçta 20 gol, 7 asistlik performans sergileyerek 27 gole katkıda bulunmayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
