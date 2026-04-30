Real Madrid'de Toni Kroos iddiası

Real Madrid, teknik direktörlük için Jose Mourinho ismini değerlendirirken, kulüp efsanelerinden Toni Kroos'u da yönetim veya teknik kadroda yeniden görevlendirmeyi planlıyor.

calendar 30 Nisan 2026 02:04
Fotoğraf: AA
Teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho isminin öne çıktığı Real Madrid'de, kulübe geri dönebilecek dikkat çekici bir isim daha gündemde.

AS'ın haberine göre, eflatun-beyazlı yönetim 2024 yılında futbolu bırakan Toni Kroos'u teknik ekip, yönetim veya kulüp hiyerarşisi içinde değerlendirmeyi planlıyor.

36 yaşındaki eski futbolcu için şu ana kadar resmi bir teklif yapılmış değil.

Öte yandan Mourinho'nun geçmişte Kroos hakkında oldukça olumlu sözler sarf ettiği biliniyor. Deneyimli teknik adam, Alman yıldızın yeteneklerine rağmen yeterince takdir edilmediğini dile getirerek onu "kesinlikle muhteşem bir oyuncu" olarak nitelendirmişti.

2014 yılında Madrid'e transfer olan Kroos, Real Madrid formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

