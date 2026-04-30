Galatasaray'a yıldız yağmuru!

Kadrosunda bulunan yıldızları elinde tutmayı planlayan Galatasaray, sadece astronomik teklifleri değerlendirmeye alacak. Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Rafael Leao gibi yıldızlar hedeflenecek.

calendar 30 Nisan 2026 08:57
Haber: Sözcü
Samsunspor deplasmanında kazanması halinde üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da heyecan dorukta.

Taraftarlar sadece cumartesi gününe kilitlenirken, yönetimin aklında gelecek sezonun planları da var... Bunun nedeni takımdaki yıldızların Avrupa devlerinin listesinde olması.

Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere birçok oyuncu için şimdiden nabız yoklanıyor. Ayrıca Lucas Torreira gibi takımdan ayrılmak isteyen isimler de var.

Başkan Dursun Özbek şu an için hiçbir oyuncuyu bırakma niyetinde değil.

TARAFTAR MEST OLACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek önemli takviyeler planlıyor. Sadece astronomik tekliflerin gelmesi durumunda fikrini değiştirebilir. Eğer gidecek oyuncu olursa da yerine aynı kalitede yıldızları almaya kararlı.

Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Bernardo Silva ile temas kuruldu. Yıllık 15 milyon Euro maaş önerilen Portekizli yıldızla görüşmeler sürüyor.

Manchester United'da mutsuz olan Bruno Fernandes ile Milan'da eleştiri oklarının hedefindeki Rafael Leao için de nabız yoklanıyor.

Kısacası Cimbom gelecek sezon için çilek transferleriyle hem taraftarını mest edecek hem daha da güçlenecek.

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
