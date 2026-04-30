Fenerbahçe'nin sorunları var ama çözümü de var!

Fenerbahçe'nin 27 milyar TL borcu ve dağ gibi sorunları var ama çözüm de var...

calendar 30 Nisan 2026 08:15
Haber: Sözcü
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu için ödemesi gereken tahmini futbolcu maaş bütçesi yaklaşık 105 milyon Euro seviyesinde.

Sarı-lacivertli kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla toplam borcu 27 milyar 293 milyon TL (yaklaşık 440 milyon Euro). Çözülmesi gereken büyük problemler var ama sarı-lacivertli kulübün başkanlığına öyle isimler aday oldu ki borçlar devede kulak.

SAĞLIK SEKTÖRÜ LİDERİ

Acıbadem Sağlık Grubu kurucusu Mehmet Ali Aydınlar, Forbes'un dünya milyarderleri listesinde yer alıyor ve gerçek zamanlı net serveti 2026 itibarıyla yaklaşık 2 milyar Dolar civarında gösteriliyor. Serveti, Acıbadem Sağlık Grubu'ndaki hisseleri ve sağlık sektöründeki yatırımlarından kaynaklanıyor. Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi de listelerde yükseliyor.

LİMAN, ÇİMENTO, ŞEKER

Hakan Safi, Forbes Türkiye'nin 2025 "En Zengin 100 Türk" listesinde 61. sırada yer aldı. Serveti, Safi Holding'in liman (Derince), şeker, çimento ve gayrimenkul yatırımlarından geliyor. Holdingin cirosu da 1 milyar Dolar seviyesine ulaştı. Barış Göktürk'ün şirketi Göktürk Holding'in yıllık satış/ciro hacminin de yaklaşık 220 milyon Dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

LİSTELER HAZIRLANIYOR

Demir-Çelik sektöründe Türkiye'nin lider ihracatçıları arasında yer alması ve ABD ile Almanya gibi büyük pazarlarda faaliyet göstermesi, Göktürk'ün ekonomik gücünün temel göstergeleri. Adayların yönetim kurullarında da çok önemli isimler yer alacak. Yöneticiler de mali güçleriyle Fenerbahçe'nin saha içi ve dışındaki sorunlarını çözmeye destek olacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
