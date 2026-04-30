Ersin Destanoğlu'na Süper Lig'den talip çıktı!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ersin Destanoğlu, henüz yeni mukaveleye imza atmadı. Siyah beyazlıların 25 yaşındaki kalecisine Süper Lig'den talip çıktı.

calendar 30 Nisan 2026 11:06 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 11:07
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasına devam ediyor. Siyah beyazlılar, önceliğini iç transfer verirken elden çıkarılacak ve sözleşmesi uzatılacak isimler için karar aşamasına gelindi.

Sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alan ve henüz sözleşme tazelemeyen Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimali kuvvetlendi. Beşiktaş ile formayla yol ayrımına yaklaşan 25 yaşındaki file bekçisine Süper Lig'den talip çıktı.

GÖZTEPE, GENÇ FİLE BEKÇİSİ İLE İLGİLENİYOR

Ersin Destanoğlu'na, Göztepe'nin talip olduğu iddia edildi. İzmir ekibi, kaleci arayışları doğrultusunda rotasını doğrudan Beşiktaş'ın yıldızına çevirdi.

Beşiktaş yönetimiyle henüz yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Ersin Destanoğlu, 1 Temmuz'da serbest oyuncu statüsüne geçecek.  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
