Beşiktaş ile Gaziantep FK, ligde 14. kez karşılaşacak

calendar 30 Nisan 2026 12:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle lig tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 13 maçta Beşiktaş, 5 galibiyet alırken 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gaziantep temsilcisi ise 4 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 19 gol atarken, Gaziantep FK 15 golle rakibine karşılık verdi.

ANTEP DEPLASMANINDA GALİBİYET YOK

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 6 maçta da galip gelemedi.

Beşiktaş, Gaziantep'te çıktığı 6 maçın 3'ünde sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmada da rakibiyle eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Beşiktaş, rakip kaleye 5 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

13 MAÇIN 11'İNDE GOL ATTI

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynadığı 13 lig maçının 11'inde gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı takım, gol atamadığı iki mücadelenin birinde 0-0 berabere kalırken, diğer müsabakada ise rakibine 2-0 kaybetti.

Öte yandan Beşiktaş, 5 maçta ise Gaziantep temsilcisinin gol atmasına izin vermedi.

FARKLI SONUÇLAR

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki en farklı sonuçlara da siyah-beyazlılar imza attı.

Geride kalan 13 karşılaşmada siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini biri hükmen olmak üzere iki kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorlarla yendi.

Gaziantep FK ise siyah-beyazlı ekip önünde 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.

Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK ile siyah-beyazlı ekip arasında oynanması gereken maç, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.

 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.