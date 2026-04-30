Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 37 futbolcu...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından, yönetim haziran ayında olağanüstü seçime gidileceğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpte yeni başkanı bekleyen büyük bir tehlike ortaya çıktı.

calendar 30 Nisan 2026 12:40 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 12:41
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 37 futbolcu...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi adeta bir futbolcu enkazı bekliyor.

Sarı-lacivertlilerde kiralık oyuncuların geri dönmesiyle mevcut kadronun sayısı 37'ye yükselecek. Kiralık anlaşması bitecek olan Edson Alvarez'in bonservisi alınmayacak. Sözleşmesi bitecek olan Emre Mor ile de yollar ayrılacak.

İŞTE KİRADAN DÖNECEK OYUNCULAR:

Sofyan Amrabat - Real Betis
Ognjen Mimovic - Pafos Fc
Bartuğ Elmaz - Fatih Karagümrük
Rodrigo Becao - Kasımpaşa
Omar Fayed - FC Arouca
Diego Carlos - Como
Cengiz Ünder - Beşiktaş
Yiğit Fidan - Pendikspor
İrfan Can Eğribayat - Samsunspor
Emre Demir - Sakaryaspor
İrfan Can Kahveci - Kasımpaşa

Puan Durumu
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.