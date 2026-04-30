Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 37 futbolcu...

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi adeta bir futbolcu enkazı bekliyor.
Sarı-lacivertlilerde kiralık oyuncuların geri dönmesiyle mevcut kadronun sayısı 37'ye yükselecek. Kiralık anlaşması bitecek olan Edson Alvarez'in bonservisi alınmayacak. Sözleşmesi bitecek olan Emre Mor ile de yollar ayrılacak.
İŞTE KİRADAN DÖNECEK OYUNCULAR:
Sofyan Amrabat - Real Betis
Ognjen Mimovic - Pafos Fc
Bartuğ Elmaz - Fatih Karagümrük
Rodrigo Becao - Kasımpaşa
Omar Fayed - FC Arouca
Diego Carlos - Como
Cengiz Ünder - Beşiktaş
Yiğit Fidan - Pendikspor
İrfan Can Eğribayat - Samsunspor
Emre Demir - Sakaryaspor
İrfan Can Kahveci - Kasımpaşa
Sarı-lacivertlilerde kiralık oyuncuların geri dönmesiyle mevcut kadronun sayısı 37'ye yükselecek. Kiralık anlaşması bitecek olan Edson Alvarez'in bonservisi alınmayacak. Sözleşmesi bitecek olan Emre Mor ile de yollar ayrılacak.
İŞTE KİRADAN DÖNECEK OYUNCULAR:
Sofyan Amrabat - Real Betis
Ognjen Mimovic - Pafos Fc
Bartuğ Elmaz - Fatih Karagümrük
Rodrigo Becao - Kasımpaşa
Omar Fayed - FC Arouca
Diego Carlos - Como
Cengiz Ünder - Beşiktaş
Yiğit Fidan - Pendikspor
İrfan Can Eğribayat - Samsunspor
Emre Demir - Sakaryaspor
İrfan Can Kahveci - Kasımpaşa