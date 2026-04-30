Ömer Tok'dan Avrupa yorumu. '' Bizim için çok önemli bir adım''

Altekma Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Ömer Tok, sezonu değerlendirdi

calendar 30 Nisan 2026 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlayan Altekma'da başantrenör Ömer Tok, Avrupa'da kulüp tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı gösterip, Efeler Ligi'nde de istikrarlı bir grafik çizdiklerini bildirdi.

Başantrenör Tok, yaptığı yazılı açıklamada, zor ve değerli bir sezon geçirdiklerini ancak yoğun bir tempoda mücadele ettiklerini belirtti.

Üç günde bir maç oynadıklarını, yurt içinde ve dışında sürekli seyahat ettikleri bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Tok, "Bu süreç fiziksel ve mental olarak oldukça zorlayıcıydı ancak bir o kadar da keyifli ve öğreticiydi." ifadelerini kullandı.

Tok, CEV Challenge Kupası'nda yarı final oynadıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Avrupa'da kulüp tarihimizde ilk kez yarı final oynama başarısı gösterdik. Bu bizim için çok önemli bir adım. Efeler Ligi'nde de istikrarlı bir grafik çizdik. Türkiye'de rekabet seviyesi çok yüksek. Buna rağmen ligde istikrarlı bir performans ortaya koyarak play-off aşamasına kalmayı başardık. Sezon boyunca 3 farklı kulvarda mücadele ettik. Türkiye Kupası, Avrupa ve Efeler Ligi'nde yarıştan kopmadan mücadele ettiğimiz özel bir sezon yaşadık. Daha büyük hedefler için çalışmaya devam edeceğiz."

Tok, gelecek sezon rekabetçi kimliğini her maçta hissettiren bir Altekma izlettireceklerini aktardı.

Öncelikli hedeflerinin yine Efeler Ligi'nde play-off potasında yer almak ve Avrupa kupalarında yeniden iddialı bir şekilde mücadele etmek olacağını kaydeden Tok, sezonun her anına odaklanan, istikrarlı ve planlı bir yapı kurmayı amaçladıklarını; sahada savaşan, çok çalışan ve her geçen gün gelişim gösteren bir takım kimliği oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
