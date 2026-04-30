Anthony Edwards'tan kötü haber: 6. maçta yok

Yıldız oyuncu Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves ile Denver Nuggets arasında oynanacak serinin 6. maçında sol dizindeki kemik zedelenmesi nedeniyle forma giyemeyecek.

calendar 30 Nisan 2026 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Minnesota Timberwolves, perşembe gecesi Denver Nuggets karşısında ilk tur serisini bitirmeye çalışacak ancak bunu en büyük yıldızları olmadan yapmak zorunda kalacak.

Anthony Edwards'ın durumu resmi olarak "oynayamaz" şeklinde açıklanırken, bu kritik süreçte takım önemli bir eksikle sahaya çıkacak.

Timberwolves, Denver'daki 5. maçı 125-113 kaybetmiş ve bu karşılaşmada Donte DiVincenzo'dan da yararlanamamıştı. Denver cephesi ise Nikola Jokic'in 27 sayı, 12 ribaund ve 16 asistlik etkileyici triple-double performansıyla oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Edwards'ın sakatlığı 4. maçta potaya giderken sert bir iniş yapmasıyla meydana geldi. Cam Johnson'a karşı blok girişiminde bulunurken dizini aşırı gerdi ve acı içinde dizini tutarak soyunma odasına götürüldü.

Minnesota yönetimi, yıldız oyuncunun durumunun değişmediğini ve 6. maçta da forma giyemeyeceğini doğruladı. Bu da Edwards'ın serinin kritik bir döneminde üst üste ikinci maçı kaçıracağı anlamına geliyor.

Sezon boyunca Timberwolves'un ana hücum gücü olan Edwards, normal sezonda 28.8 sayı, 5.0 ribaund, 3.7 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

 Reklam 
