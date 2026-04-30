Galatasaray'da sır gibi saklanan liste

Galatasaray'da ikinci döneminde üçüncü kez başkanlığa aday olma kararı alan Dursun Özbek, şu ana kadar karşısına bir aday çıkmaması nedeniyle listesini son ana kadar açıklamadı.
Galatasaray Başkanı, listesini 4 Mayıs Pazartesi günü Divan Başkanlığı'na sunacak. Özbek'in karşısına bir aday çıkma ihtimalinin düşük olduğu değerlendirilirken; sportif başarılar, tesisleşme hamleleri ve mali alanda atılan büyük adımlar sayesinde elinin oldukça güçlü olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, yönetim listesine girmek için yoğun talep olduğu belirtiliyor.
Başkan Özbek'in seçim odaklı bir liste yerine, Galatasaray'ın hayati projelerini tamamlayacak isimlere yer vereceği öğrenildi. Listesine 5-6 yeni isim eklemeyi planlayan Özbek'in, oluşturacağı yönetim kurulu hakkında henüz kimseyle bilgi paylaşmadığı ve listeyi son anda hazırlayarak teslim edeceği kaydedildi.
Öte yandan, Sportif AŞ'de de önemli takviyeler yapılmasının planlandığı ifade ediliyor.
