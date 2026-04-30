Galatasaray'da sır gibi saklanan liste

23 Mayıs'ta yapılacak seçimler için listesini hazırlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetimine alacağı isimleri kimseye açıklamadı. Özbek'in 5-6 yeni ismi yönetimine alacağı, Sportif AŞ'den de takviye planladığı öğrenildi.

calendar 30 Nisan 2026 14:28
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sır gibi saklanan liste
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da ikinci döneminde üçüncü kez başkanlığa aday olma kararı alan Dursun Özbek, şu ana kadar karşısına bir aday çıkmaması nedeniyle listesini son ana kadar açıklamadı.

Galatasaray Başkanı, listesini 4 Mayıs Pazartesi günü Divan Başkanlığı'na sunacak. Özbek'in karşısına bir aday çıkma ihtimalinin düşük olduğu değerlendirilirken; sportif başarılar, tesisleşme hamleleri ve mali alanda atılan büyük adımlar sayesinde elinin oldukça güçlü olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, yönetim listesine girmek için yoğun talep olduğu belirtiliyor.

Başkan Özbek'in seçim odaklı bir liste yerine, Galatasaray'ın hayati projelerini tamamlayacak isimlere yer vereceği öğrenildi. Listesine 5-6 yeni isim eklemeyi planlayan Özbek'in, oluşturacağı yönetim kurulu hakkında henüz kimseyle bilgi paylaşmadığı ve listeyi son anda hazırlayarak teslim edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Sportif AŞ'de de önemli takviyeler yapılmasının planlandığı ifade ediliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.