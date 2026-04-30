Serdal Adalı: "Beşiktaş hep hakkıyla kazandı"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaşlı Avukatlar Derneğinin düzenlediği spor hukuku sempozyumuna katılarak konuşma yaptı.

calendar 30 Nisan 2026 15:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı: 'Beşiktaş hep hakkıyla kazandı'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaşlı Avukatlar Derneğinin düzenlediği "spor hukuku" sempozyumuna katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün efsaneleri arasında yer alan ve aynı zamanda avukat olan Hakkı Yeten'in anısına Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen sempozyumda siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Esra Sayın, divan kurulu üyesi Rasim Kara ve avukatlar da yer aldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Adalı, "Baba Hakkı Yeten, sahalarda da adaletin temsilcisi olmaktan asla vazgeçmedi. Bize de kuşaktan kuşağa aktarılacak 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' felsefesini aşıladı. Beşiktaş ondan aldığı bu düsturla hep hakkıyla kazandı. Eşitliğe, adalete, hak edilmiş başarılara, sporda ve hayatta doğrulara inanmaktan hiç vazgeçmedi." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün adil oyunun temsilcisi olmaya devam edeceğine vurgu yapan Adalı, "Beşiktaş bugün sahip olduğu erdemi ve duruşu Baba Hakkılardan, Süleyman Sebalardan, onların sahip olduğu bu ahlak ve hakkaniyetten aldı. Bundan sonra da aynı çizgiyi korumaya, adil ve güzel oyunun en önde gelen temsilcisi olmaya, Beşiktaş ahlakına sahip sporcular ve bireyler yetiştirerek sahip olduğu değerleri yaşatmaya devam edecek. Beşiktaş'ın bu alandaki en büyük gücü de sizlersiniz. Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlıların hakkını korumak, sahalarda ve hayatın her alanında adaleti, hakkaniyeti sağlamak sizlerin emeğiyle mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Adalı konuşmasının ardından Hakkı Yeten'in yeğeni Sibel Oymak'a çiçek ve plaket hediye etti.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen ise konuşmasında Hakkı Yeten'in saha içinde adalet sembolü olduğunu ve hakemlerin dahi fikrine başvurduğunu kaydetti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
