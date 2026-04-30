Tek eksikli Rizespor, Konyaspor'u ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de cuma günü Konyaspor'u konuk edecek.

calendar 30 Nisan 2026 15:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tek eksikli Rizespor, Konyaspor'u ağırlayacak
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Ligde çıktığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik, 12 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, hanesine yazdırdığı 37 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Mihaila'nın cuma günkü maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
