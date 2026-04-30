Tek eksikli Rizespor, Konyaspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Ligde çıktığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik, 12 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, hanesine yazdırdığı 37 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.
Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Mihaila'nın cuma günkü maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Ligde çıktığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik, 12 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, hanesine yazdırdığı 37 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.
Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Mihaila'nın cuma günkü maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.