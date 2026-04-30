Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maç programı şöyle:
PLAY-OFF
2 Mayıs Cumartesi:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)
4 Mayıs Pazartesi:
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Üçevler)
PLAY-OUT
2 Mayıs Cumartesi:
14.00 Odunpazarı - Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)
16.00 Göztepe - MC Sistem Yurdum (Evka 4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
Hentbol Kadınlar Süper Lig 2025-2026 play-out müsabakalarında geçen haftaki maç sonuçlarına göre, 3 puanda kalan Yenimahalle Belediyespor'un play-out bitimine dört hafta kala alt lige düşmesi kesinleşmişti.
