Şampiyon atlet Ada Öztürk, kürsü hedefinden vazgeçmiyor

14 yaşında dört Türkiye şampiyonluğu bulunan Ada Öztürk, kürsüden asla inmek istemiyor...

calendar 30 Nisan 2026 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atletizmde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan Ada Öztürk (14), kürsüde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç sporcu Ada, geçen hafta İstanbul'da düzenlenen "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" atletizm yarışlarında mücadele ederek birinci oldu.

Atletizmde 2 yılda 10 madalya kazanan Ada, 4 kere de Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Her zaman kürsüde olmak isteyen Ada, haziran ayında düzenlenecek Türkiye şampiyonasında da madalyalarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

Genç sporcu Ada Öztürk, basın mensuplarına verdiği demeçte yarışlarda birincilik kürsüsünde olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Katıldığı her yarışın kendisi için bir tecrübe olduğunu ifade eden Öztürk, "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı yarışı zordu ama bu yıl da birinci olmayı başardım. Geçen yıl da birinci olmuştum. Birinci olduğum için İtalya'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı yerinde izlemeye hak kazandım. Bu benim için çok önemli." dedi.

Öztürk, kürsüde yer aldıkça kendisine güveninin arttığını belirterek, "Her zaman kürsüde yer alarak altın madalyayı kazanmak istiyorum. Daha güzel derecelere imza atıp ailemi ve antrenörümü gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenörü Neşe Parlak Sel ise sporcusunun şampiyonalardan madalyayla dönmeyi alışkanlık haline getirdiğini dile getirdi.

Ada'nın yine birinci olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Sel, "En iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Başarıları çok güzel. Haziranda Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. İstikrarlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

