Trabzonspor kanat için rotayı ABD'ye çevirdi

Trabzonspor, MLS ekibi San Diego forması giyen Anders Dreyer için ilk teması kurdu.

calendar 30 Nisan 2026 11:59 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 12:29
Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da yaz transferi için erken düğmeye basıldı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve 17 yaşındaki gurbetçi kanat Thierry Karadeniz ile prensipte anlaşan bordo mavililerde belirlenen mevkiler için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

KANAT İÇİN ROTA MLS'E KIRILDI

Kanat bölgesinde skorer ve üretken bir isim arayışında olan Süper Lig devi, rotasını sürpriz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi.

Bordo-mavililer, San Diego kulübünün Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Anders Dreyer'i kadrosuna katmak için ilk teması kurdu. Bordo-mavili kurmayların, 27 yaşındaki oyuncunun menajeri ve kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

49 MAÇTA 48 GOLE ETKİ EDEREK ŞOV YAPTI
Bu ön görüşmede iki taraf da niyetini belli etmiş durumda. Karadeniz devinin kurmayları, 1.74 boyundaki futbolcu ve kulübünden gelecek geri dönüşü bekliyor. Çıkacak sonuca göre resmi bir girişim yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak.

Transferin Trabzonspor açısından en zorlayıcı yanını ise oyuncunun sözleşme durumu oluşturuyor. Dreyer, 2025'in Ocak ayında Anderlecht'ten 5.5 milyon euro'ya Diego'ya gitti ve 4+1 yıllık imza attı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Dreyer 2025 ve 2026'da çıktığı 49 maçta 28 kez fileleri sarstı, 20 de asist yaptı. Bu etkileyici performansı onu takımın vazgeçilmezi yaptı.

 
 

 

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.