Steve Kerr, Warriors'la görüştü; çözüme varılmadı

Başantrenör Steve Kerr, Golden State Warriors yönetimiyle gerçekleştirdiği iki saatlik toplantıya rağmen geleceği hakkında henüz bir karar vermedi.



Kerr, takım sahibi Joe Lacob ve genel menajer Mike Dunleavy Jr. ile pazartesi günü bir araya geldi. Ancak yaklaşık iki haftadır gündemde olan "gelecek sezon devam edecek mi?" sorusu hâlâ netlik kazanmadı.



Taraflar görüşmeyi "yapıcı" olarak değerlendirirken, Kerr'in karar konusunda ciddi bir ikilem yaşadığı ifade ediliyor. Deneyimli koçun görüşmelere ara verip planlanmış bir golf tatiline çıkacağı belirtildi.



Bir kaynak, "Henüz nisan ayındayız, acele etmeye gerek yok," diyerek sürecin zamana yayılacağını ifade etti.



10 Mayıs'taki draft lotaryası, Warriors için offseason'daki ilk önemli dönüm noktası olacak. Golden State şu an 11. sırada yer alıyor ve ilk 4'e girme ihtimali %9.4 olarak hesaplanıyor.



Kerr'in kararında belirleyici faktörlerden biri, takımın yaz döneminde kadrosunu ne ölçüde güçlendirebileceği olacak. Kaynaklara göre Kerr, Stephen Curry ve Draymond Green etrafında şekillenen bir playoff takımını yönetmek için hâlâ uygun görülüyor. Ancak tam kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci için en doğru isim olup olmadığı tartışılıyor.



Kerr, elenme sonrası yaptığı açıklamada, "Koçluğu hâlâ seviyorum ama bu işlerin de bir süresi var. Bir dönem olur ve o dönem bittiğinde bazen yeni fikirler ve yeni yüzler gerekir," ifadelerini kullandı.



Warriors yönetimi, Kerr'in ayrılması durumunda koç arayışına başlayacak.



