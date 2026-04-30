LeBron'dan Jabari Smith Jr.'a yanıt: "Hiç uğraşamam"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Houston Rockets'ın Batı Konferansı ilk tur 5. maçında Lakers'ı 99-93 mağlup etmesinin ardından, Jabari Smith Jr.'ın "daha iyi takım biziz" şeklindeki iddiasına sert bir yanıt verdi.

30 Nisan 2026 14:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers, seride yaşadığı bir diğer tökezlemenin ardından baskı altına girerken, LeBron James maç öncesinde yapılan açıklamalara fazla önem vermedi.

Maç sonrası konuşan James, "Böyle şeyleri umursamıyorum dostum. Oyun dört çizginin içinde oynanır. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Tabii ki 'neden daha iyi takım olmadığımızı söylüyorsun?' diyebilirsin ama bunu gidip genç oyunculara sor. Ben artık bunlar için fazla yaşlıyım," ifadelerini kullandı.

Sahada ise Houston Rockets, bu özgüvenini performansıyla destekledi ve mücadeleci bir oyunla 99-93 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi.

Maç öncesinde konuşan Jabari Smith Jr., "Kendimiz olmaya devam etmeliyiz, agresif oynamalıyız, özgür olmalıyız. Açıkçası daha iyi takımın biz olduğuna inanıyorum. Bunu bilerek sahaya çıkmalı, yaptığımız işe güvenmeli ve kendimize bunu hatırlatmalıyız," sözleriyle dikkat çekmişti.

Houston cephesi dengeli skor dağılımı ve sert savunmasıyla öne çıktı. Smith Jr. 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Tari Eason 18 sayı katkı verdi. Alperen Şengün ise 14 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle neredeyse triple-double yaparak boyalı alanda kontrolü sağladı ve takım arkadaşlarına önemli fırsatlar yarattı.

Karşılaşmanın son bölümü yarı saha mücadelesine dönerken, Houston kritik savunma hamleleri yaparak maçın son anlarında daha etkili bir performans sergiledi. Bu galibiyetle seri 6. maç için yeniden Houston'a taşındı.

Ancak tarih Rockets'ın aleyhine. NBA tarihinde hiçbir takım 0-3 geriden gelerek bir playoff serisini kazanamadı ve yalnızca birkaç takım seriyi 7. maça taşıyabildi. Buna rağmen Houston, geri dönüş yolunda iki önemli adım atmış durumda.

Lakers cephesinde ise tehlike çanları çalıyor. Seride tam kontrolü elinde bulunduran takım, üst üste iki mağlubiyet aldı.

LeBron James 25 sayı ve 7 asistle mücadele ederken, bu sayının 17'sini ikinci yarıda kaydetti. Ancak bu performans seriyi bitirmek için yeterli olmadı.

Öte yandan James liderliğindeki takımlar kariyeri boyunca hiçbir zaman 2-0 öne geçtiği bir seriyi kaybetmedi. Bu durum, 6. maçın önemini daha da artırıyor.

