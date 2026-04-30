Haber Tarihi: 30 Nisan 2026 15:54 -
Güncelleme Tarihi:
30 Nisan 2026 15:54
Digiturk'te Tivibu Spor var mı? Tivibu Spor kaçıncı kanalda?
Futbol, basketbol ve diğer branşlardaki kritik maçların yayın hakları dijital platformlar arasında paylaşıldıkça, sporseverlerin kafasındaki "Hangi maç, hangi kanalda?" karmaşası da kelimenin tam anlamıyla zirveye ulaşıyor! Evinde Digiturk üyeliği bulunan ve o akşamki dev bir spor müsabakasının yayıncısının "Tivibu Spor" olduğunu öğrenen binlerce kullanıcı, kumandaya sarılıp arama motorlarında fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Digiturk'te Tivibu Spor var mı? Digiturk Tivibu Spor kaçıncı kanalda, nasıl izlenir, frekansı nedir?" sorguları teknoloji ve spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte iki dev yayın platformu arasındaki o rekabetin kanal listelerine yansıması ve Digiturk abonelerinin bilmesi gereken tüm detaylar...
Evindeki ekranda maç arayan ve kanal kanal gezip sinir krizi geçirmek istemeyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Digiturk kumandasından Tivibu Spor'u açmak mümkün mü?
DİGİTURK'TE TİVİBU SPOR VAR MI, KAÇINCI KANALDA?Kısa, net ve kumanda başında daha fazla vakit kaybetmenizi önleyecek o cevap: Hayır! Tivibu Spor kanalları, platformlar arası yayın farklarından kaynaklı olarak resmi Digiturk kanal listesinde KESİNLİKLE YER ALMAMAKTADIR!Bunun nedeni tamamen ticari rekabettir. Digiturk, kendi bünyesinde birçok spor kanalı barındıran bir platform iken; Tivibu Spor, "Türk Telekom" bünyesindeki farklı bir dijital yayın platformudur. Platformlar, bu tarz yayın farklarından dolayı kendilerine ait spor kanallarını rakip platformların kanal dizilimine doğrudan dahil etmeyebilirler. Bu nedenle Digiturk kumandanızda kanalları gezerek listelenmiş bir Tivibu Spor bulamazsınız.TİVİBU SPOR KANALLARI NASIL İZLENİR? (ALTERNATİF YOLLAR)Tivibu'nun spor yayınları temelde ikiye ayrılır: Şifreli (ücretli) olanlar ve Şifresiz (ulusal) olanlar. Şifreli Kanallar (Tivibu Spor 1, 2, 3, 4 vb.):Bu özel kanallarda yayınlanan maçları Digiturk kutusu üzerinden veya Digiturk paketiyle izleyemezsiniz. Örneğin, Tivibu Spor 4 kanalına erişmek için mutlaka Süper Paket gibi özel bir "Tivibu" aboneliği almanız gerekmektedir. Şifresiz Ulusal Kanal (Ana Tivibu Spor Kanalı):Tivibu Spor'un ana kanalı, Türksat 4A uydusu üzerinden tamamen şifresiz yayın yapmaktadır.
