Digiturk'te Tivibu Spor var mı? Tivibu Spor kaçıncı kanalda?

Evindeki ekranda maç arayan ve kanal kanal gezip sinir krizi geçirmek istemeyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Digiturk kumandasından Tivibu Spor'u açmak mümkün mü?

Kısa, net ve kumanda başında daha fazla vakit kaybetmenizi önleyecek o cevap: Hayır! Tivibu Spor kanalları, platformlar arası yayın farklarından kaynaklı olarak resmi Digiturk kanal listesinde KESİNLİKLE YER ALMAMAKTADIR!

Bunun nedeni tamamen ticari rekabettir. Digiturk, kendi bünyesinde birçok spor kanalı barındıran bir platform iken; Tivibu Spor, "Türk Telekom" bünyesindeki farklı bir dijital yayın platformudur. Platformlar, bu tarz yayın farklarından dolayı kendilerine ait spor kanallarını rakip platformların kanal dizilimine doğrudan dahil etmeyebilirler. Bu nedenle Digiturk kumandanızda kanalları gezerek listelenmiş bir Tivibu Spor bulamazsınız.

Tivibu'nun spor yayınları temelde ikiye ayrılır: Şifreli (ücretli) olanlar ve Şifresiz (ulusal) olanlar. Şifreli Kanallar (Tivibu Spor 1, 2, 3, 4 vb.):Bu özel kanallarda yayınlanan maçları Digiturk kutusu üzerinden veya Digiturk paketiyle izleyemezsiniz. Örneğin, Tivibu Spor 4 kanalına erişmek için mutlaka Süper Paket gibi özel bir "Tivibu" aboneliği almanız gerekmektedir. Şifresiz Ulusal Kanal (Ana Tivibu Spor Kanalı):Tivibu Spor'un ana kanalı, Türksat 4A uydusu üzerinden tamamen şifresiz yayın yapmaktadır.