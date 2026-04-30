Ederson'un cezası belli oldu!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmüş ve PFDK'ye sevk edilmişti.



PFDK, 32 yaşındaki kaleciye verilen cezayı açıkladı.



3 MAÇ MEN VE 480 BİN TL PARA CEZASI



"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."



HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?



3 maç men cezası alan Ederson, Süper Lig'in kalan haftalarında forma giyemeyecek.



FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI



Süper Lig 32. Hafta: Başakşehir



Süper Lig 33. Hafta: Konyaspor (d)



Süper Lig 34. Hafta: Eyüpspor



