Trabzonspor'un borcu açıklandı!

Trabzonspor, 28 Şubat 2026 tarihi itibari ile kulübün net borcunun 5.027 milyar TL olduğunu açıkladı.

calendar 30 Nisan 2026 19:19
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, 1 Haziran 2025 -28 Şubat 2026 dönemine ait mali tablolarını KAP'a açıkladı. Açıklamada net borcun 5 milyar 27 milyon TL olduğu belirtildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 tarihli mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Açıklamada, kısa ve uzun vadeli borç kalemlerinin dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi ve ilişkili taraf işlemleriyle netleştirilmesi sonucunda net borç tutarının ortaya çıktığı ifade edildi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Şirketimizin 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,4 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde şirketimizin 28 Şubat 2026 tarihi itibari ile net borcunun 5.027 milyar TL olduğu görülecektir" denildi.

KAP'TA YER ALAN AÇIKLAMA

Öte yandan KAP'ta yayımlanan açıklamada, finansal tabloların ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlandığı ve şirketin mali durumunu gerçeğe uygun biçimde yansıttığı ifade edildi. KAP'ta yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış 01.06.2025-28.02.2026 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz."

