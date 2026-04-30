Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE'nin açıkladığı Mayıs 2026 dünya sıralamasında 32. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

calendar 30 Nisan 2026 20:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 32'nciliğe yükseldi.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 2026 mayıs dünya sıralamasını açıkladı.

Bu ay "Nesillerin Çatışması III" adıyla düzenlenen maçta karşılaştığı eski dünya şampiyonu Veselin Topalov'u 5-1 yenerek tarihte 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanına ulaşan en genç satranç oyuncusu olan Yağız Kaan, güncellenen klasik tempo klasmanında bir ay içinde 6 basamak atladı.

Sezona 2658 ELO ile dünya 56'ncısı olarak başlayan 14 yaşındaki Yağız Kaan, ELO puanını 2708'e, sıralamadaki yerini de 32'ye çıkararak kariyer rekorlarını kırdı.

Klasik tempoda dünyanın en iyi 100 ismi arasındaki bir diğer milli satranç oyuncusu GM Ediz Gürel ise 2641 ELO ile 79'uncu sırada yer aldı.

