Ertuğrul Doğan: 'Fatih Hoca isterse Muçi'yi alırız'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ernest Muçi'nin geleceği hakkında 61 Saat'e açıklamalarda bulundu.
Başkan Doğan, Muçi kalacak mı sorusuna, "Ernest Muçi teknik bir karar. Hocamız Trabzon'da Muçi kalsın dediğinde Trabzonspor kulübü de üzerine düşeni yapar. 7.5 milyon Euro para ödenmesi lazım diye aklımda. Rakam da bir yanlışlık varsa düzeltiriz onu da" ifadelerini kullandı.
OPSİYONUN SON TARİHİ 10 MAYIS
Beşiktaş ile yapılan anlaşmaya göre, Trabzonspor'un elindeki opsiyon maddesinin süresi 10 Mayıs 2026'da doluyor.
KAP AÇIKLAMASI; 8.5 MİLYON EURO
"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır.
Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."
21 GOLE KATKI SAĞLADI!
25 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Trabzonspor ile çıktığı 31 karşılaşmada 13 gol ve 8 asist kaydetti.
