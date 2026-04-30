Ertuğrul Doğan: "Fatih Hoca isterse Muçi'yi alırız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ernest Muçi'nin geleceği hakkında açıklama yaptı.

calendar 30 Nisan 2026 16:57 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 17:57
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ernest Muçi'nin geleceği hakkında 61 Saat'e açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, Muçi kalacak mı sorusuna, "Ernest Muçi teknik bir karar. Hocamız Trabzon'da Muçi kalsın dediğinde Trabzonspor kulübü de üzerine düşeni yapar. 7.5 milyon Euro para ödenmesi lazım diye aklımda. Rakam da bir yanlışlık varsa düzeltiriz onu da" ifadelerini kullandı.

OPSİYONUN SON TARİHİ 10 MAYIS

Beşiktaş ile yapılan anlaşmaya göre, Trabzonspor'un elindeki opsiyon maddesinin süresi 10 Mayıs 2026'da doluyor.

KAP AÇIKLAMASI; 8.5 MİLYON EURO

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."

21 GOLE KATKI SAĞLADI!

25 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Trabzonspor ile çıktığı 31 karşılaşmada 13 gol ve 8 asist kaydetti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.