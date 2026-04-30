Guillermo Ochoa, Dünya Kupası'nda rekoru istiyor!

Meksika kalecisi Guillermo Ochoa, 6. kez Dünya Kupası'na katılarak bir rekoru kırmak istiyor.

calendar 30 Nisan 2026 19:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Guillermo Ochoa, Dünya Kupası'nda rekoru istiyor!
Guillermo Ochoa, Dünya Kupası tarihinde iz bırakmak ve ardından kramponlarını asmak istiyor.

Fabrizio Romano'nun son saatlerde aktardığı bilgilere göre Guillermo Ochoa, Meksika ile Dünya Kupası kadrosunda yer alacak ve turnuvanın ardından hem kulüp hem de milli takım kariyerini noktalayacak.

Deneyimli kaleci, bu turnuvayla birlikte altıncı Dünya Kupası'na katılarak tarihi bir başarıya imza atacak. Ochoa, 2006'dan bu yana düzenlenen tüm turnuvalarda yer aldı ve bu alanda Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi gibi isimlerle aynı çizgide yer alacak.

Ochoa, 2006 Dünya Kupası'na Almanya'da üçüncü kaleci olarak katılmış ve forma giymemişti. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda ise ikinci kaleci olarak kadrodaydı ancak Oscar Conejo Perez'in gerisinde kaldığı için yine sahaya çıkamamıştı. 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında ise Meksika'nın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
