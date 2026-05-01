Haber Tarihi: 01 Mayıs 2026 12:57 - Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 12:57

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2026 Kongre tarihi

Fenerbahçe camiasında sular bir türlü durulmuyor! Eylül 2025'te Ali Koç'un ardından başkanlık koltuğunu devralan Sadettin Saran yönetiminin aldığı ani "olağanüstü seçim" kararı, sarı-lacivertli taraftarları kelimenin tam anlamıyla şoke etti. Ligin bitimine haftalar kala alınan bu sarsıcı kararın yankıları sürerken, yeni başkanın kim olacağını merak eden milyonlarca taraftar ve kongre üyesi arama motorlarına akın etti. Sabahtan bu yana "Fenerbahçe seçim ne zaman? 2026 Fenerbahçe olağanüstü kongresi ayın kaçında yapılacak, kimler aday?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte Şükrü Saracoğlu'nda yankılanan o tarihi seçimin takvimi ve sandık detayları...

Abone Ol
Kulübün kaderini değiştirecek o tarihi oylamayı bekleyen sarı-lacivertli milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa sandıklar ne zaman kurulacak?
FENERBAHÇE SEÇİMİ NE ZAMAN? (2026 RESMİ KONGRE TARİHİ)
Kısa, net ve takvimlerinizi hemen sarı-laciverte boyamanızı sağlayacak o kritik cevap: 92. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Kongresi, 6-7 HAZİRAN 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir!

Fenerbahçe tüzüğü gereğince seçimli genel kurullar iki gün sürmektedir. İşte o iki günlük demokrasi şöleninin işleyişi:

6 Haziran 2026 Cumartesi: Kongrenin ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması, mali ibra oylamaları ve başkan adaylarının o meşhur, tansiyonu yüksek tarihi konuşmaları yapılacaktır.

7 Haziran 2026 Pazar: İkinci gün ise tamamen sandıklara ayrılacak; 49 binden fazla oy kullanma hakkına sahip kongre üyesi, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin zeminine kurulan devasa sandıklarda Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmek için oylarını kullanacaktır.

(Not: İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması gibi düşük bir ihtimalde kongre bir hafta sonraki tarihe ertelenecektir. Ancak Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde yüksek katılımdan dolayı genelde ilk toplantıda tarihi rekorlarla çoğunluk sağlanmaktadır.)

NEDEN OLAĞANÜSTÜ SEÇİME GİDİLDİ?
Normal şartlarda görev süresinin 2027'de dolması beklenen mevcut Sadettin Saran yönetiminin erken seçime gitme kararı, kulislerde büyük bir deprem etkisi yarattı. İddialara göre yönetimin kendi içerisindeki vizyon ayrılıkları ve camianın son dönemdeki "yeni ve çok daha güçlü bir liderlik, devasa finansman" beklentisi, Saran'ın bu demokratik ve şok edici resti çekerek kulübün önünü açmasına neden oldu.

2026 FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER? (KULİSLER YANIYOR)
6-7 Haziran'daki o devasa sandıklar için şimdiden müthiş bir "Devler Ligi" kurulmuş durumda! Resmi imzalar henüz atılmamış olsa da, kulislerdeki güçlü isimler sahneye inmeye başladı:


Barış Göktürk: Eski yönetici ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı, vizyoner projeleri ve çelik sektöründen gelen finansal gücüyle sahadaki ilk isim.

Hakan Safi: Safi Holding'in patronu, milyar dolarlık ciroları ve güçlü finansal vaatleriyle başkanlık için gün sayıyor.

Mehmet Ali Aydınlar: Acıbadem'in kurucusu ve Forbes listesindeki devasa finansal gücüyle camiaya yeniden "ben de varım" diyen tartışmalı ve sürpriz figür.

Aziz Yıldırım Sürprizi: Ve tabii ki her seçimin "gölge lideri" olan efsane başkanın da Mayıs ayı ortasında yapacağı basın toplantısıyla bu devasa denkleme bizzat girmesi veya bir adayı açıkça desteklemesi bekleniyor!

Şimdi nefesler tutuldu ve gözler 6-7 Haziran'da Kadıköy'de kurulacak o tarihi sandıklara kilitlendi!

1
Burak Yılmaz, Lille'in başına geçiyor
2
En-Nesyri, Suudi Arabistan'da gündem oldu
3
Galatasaray, Anguissa için devrede!
4
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gerçeği!
5
Fenerbahçe'de 3 futbolcuya flaş teklif!
6
Dursun Özbek'in listesi belli oldu
7
Galatasaray, Singo için teklif bekliyor

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.