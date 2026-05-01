Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2026 Kongre tarihi

Kulübün kaderini değiştirecek o tarihi oylamayı bekleyen sarı-lacivertli milyonlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa sandıklar ne zaman kurulacak?

Kısa, net ve takvimlerinizi hemen sarı-laciverte boyamanızı sağlayacak o kritik cevap: 92. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Kongresi, 6-7 HAZİRAN 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir!

Fenerbahçe tüzüğü gereğince seçimli genel kurullar iki gün sürmektedir. İşte o iki günlük demokrasi şöleninin işleyişi:

6 Haziran 2026 Cumartesi: Kongrenin ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması, mali ibra oylamaları ve başkan adaylarının o meşhur, tansiyonu yüksek tarihi konuşmaları yapılacaktır.

7 Haziran 2026 Pazar: İkinci gün ise tamamen sandıklara ayrılacak; 49 binden fazla oy kullanma hakkına sahip kongre üyesi, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin zeminine kurulan devasa sandıklarda Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmek için oylarını kullanacaktır.

(Not: İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması gibi düşük bir ihtimalde kongre bir hafta sonraki tarihe ertelenecektir. Ancak Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde yüksek katılımdan dolayı genelde ilk toplantıda tarihi rekorlarla çoğunluk sağlanmaktadır.)

Normal şartlarda görev süresinin 2027'de dolması beklenen mevcut Sadettin Saran yönetiminin erken seçime gitme kararı, kulislerde büyük bir deprem etkisi yarattı. İddialara göre yönetimin kendi içerisindeki vizyon ayrılıkları ve camianın son dönemdeki "yeni ve çok daha güçlü bir liderlik, devasa finansman" beklentisi, Saran'ın bu demokratik ve şok edici resti çekerek kulübün önünü açmasına neden oldu.

6-7 Haziran'daki o devasa sandıklar için şimdiden müthiş bir "Devler Ligi" kurulmuş durumda! Resmi imzalar henüz atılmamış olsa da, kulislerdeki güçlü isimler sahneye inmeye başladı:

Barış Göktürk: Eski yönetici ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı, vizyoner projeleri ve çelik sektöründen gelen finansal gücüyle sahadaki ilk isim.

Hakan Safi: Safi Holding'in patronu, milyar dolarlık ciroları ve güçlü finansal vaatleriyle başkanlık için gün sayıyor.

Mehmet Ali Aydınlar: Acıbadem'in kurucusu ve Forbes listesindeki devasa finansal gücüyle camiaya yeniden "ben de varım" diyen tartışmalı ve sürpriz figür.

Aziz Yıldırım Sürprizi: Ve tabii ki her seçimin "gölge lideri" olan efsane başkanın da Mayıs ayı ortasında yapacağı basın toplantısıyla bu devasa denkleme bizzat girmesi veya bir adayı açıkça desteklemesi bekleniyor!

Şimdi nefesler tutuldu ve gözler 6-7 Haziran'da Kadıköy'de kurulacak o tarihi sandıklara kilitlendi!