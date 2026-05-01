01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Boluspor'un Süper Lig özlemi 34 seneye çıktı!

Boluspor, sezon başında hedeflediği Süper Lig hayaline ulaşamazken, 33 yıllık özlem bir kez daha gelecek sezona kaldı.

01 Mayıs 2026 13:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Boluspor'un Süper Lig özlemi 34 seneye çıktı!
Sezon öncesi hedefini Süper Lig olarak belirleyen Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un bu hayali gelecek sezona kaldı.

Sezona Mustafa Er yönetiminde başlayan kırmızı beyazlı ekipte, ilerleyen haftalarda alınan sonuçların ardından görev değişikliğine gidilerek, takımın başına sırasıyla Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş ve Suat Kaya getirildi. Sezonun son bölümünde ise görevi Nevzat Dinçbudak devraldı.

Sezon boyunca 5 farklı teknik direktörle çalışan Boluspor, bu süreçte oyun istikrarını yakalamakta da zorlandı. Oynadığı maçlarda aldığı galibiyet ve mağlubiyetlerle dalgalı performans sergileyen Bolu temsilcisi, attığı ve yediği goller açısından da dengeli ancak kırılgan görüntü ortaya koydu.

Ligin bitimine kısa süre kala aldığı kritik sonuçlarla ligde kalmayı garantileyen Boluspor, 33 yıllık Süper Lig özlemini dindiremedi.

2007-2008 sezonundan bu yana 1. Lig'de kesintisiz mücadele eden kırmızı beyazlı ekip, tarihinde üç kez yükseldiği Süper Lig'e 1992 yılında veda etti.

Bolu ekibi, farklı tarihlerde toplam 20 sezon mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden çıkma hayalini gelecek sezona bıraktı.

"Hedefler söylenir ama önemli olan planlama ve birliktir""

Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, sezona Mustafa Er yönetiminde iyi başlangıç yapıldığını belirterek, "Fena da başlamadı fakat sonrasında yaşanan süreçleri bilemiyorum. Daha sonra Ertuğrul hocayla ilk yarıda iyi sonuçlar alan bir Boluspor vardı." dedi.

Devre arasından sonra takımın ivme kaybettiğini dile getiren Dinçbudak, "Çeşitli nedenlerle geriye düşen Boluspor vardı. Biz son 6 haftalık süreçte göreve geldik ve ligde kalmak için gerekli çalışmaları yaptık." diye konuştu.

Zor maçlar oynadıklarını kaydeden Dinçbudak, "Cezalı oyuncularımız ve kırmızı kartlar nedeniyle eksik kaldığımız karşılaşmalar oldu. Buna rağmen oyuncularımız mücadeleyi bırakmadı." ifadesini kullandı.

Dinçbudak, ligde kalma sürecine değinerek, "Adana Demirspor maçını kazandık, rakiplerimizin sonuçlarıyla ligde kalmayı garantiledik." dedi.

Takımın sezon boyunca ortaya koyduğu performanstan bahseden Dinçbudak, oyuncuların karakterli duruş gösterdiğini, olumsuzluklara rağmen sahaya çıkıp mücadele ettiklerini takımı ligde tutmayı başardıklarını aktardı.

Dinçbudak, Boluspor'un köklü futbol kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Taraftar, şehir ve tüm dinamikler bir araya gelirse Boluspor'un daha iyi yerlere gelmesi için hiçbir engel yok. Hedefler söylenir ama önemli olan planlama ve birliktir. Bu sağlanırsa başarı neden olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
