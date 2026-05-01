01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Nuggets play-off'a veda etti, Knicks tarih yazdı, Sixers seriyi 7. maça taşıdı!

NBA playofflarında geceye Minnesota Timberwolves'un sürpriz turu, New York Knicks'in tarihi farkı ve Philadelphia 76ers'ın seriyi 7. maça taşıyan direnci damga vurdu.

calendar 01 Mayıs 2026 09:43 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 09:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA playofflarında gecenin en dikkat çekici sonuçlarından biri Minnesota Timberwolves cephesinden geldi. Sakatlıklarla boğuşan kadrosuna rağmen sahaya büyük bir direnç koyan Minnesota, Denver Nuggets karşısında 110-98 kazanarak seriyi 4-2 ile noktaladı ve adını ikinci tura yazdırdı.

Jaden McDaniels 32 sayı ve 10 ribaundluk performansıyla yıldızlaşırken, sürpriz şekilde ilk beş başlayan Terrence Shannon Jr. 24 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Kısalarının yokluğunda pota altını domine eden Timberwolves, boyalı alanda 64-40'lık üstünlük kurarak fark yarattı.

Denver'da Nikola Jokic 28 sayı, 10 asist ve 9 ribaundla öne çıksa da Jamal Murray'nin düşük yüzdeyle oynadığı gece galibiyet için yeterli olmadı. Minnesota, ikinci turda San Antonio Spurs ile karşılaşacak.

Knicks'ten Hawks'a 51 sayılık tarihi fark

Gecenin bir diğer karşılaşmasında New York Knicks adeta tarih yazdı. Atlanta Hawks karşısında 140-89'luk 51 sayı farklı ezici bir galibiyet alan New York ekibi, seriyi 4-2 kazanarak tur atladı.

OG Anunoby 29 sayıyla öne çıkarken, Karl-Anthony Towns serideki ikinci triple-double'ını yaptı. Knicks, ilk çeyreği 40-15 önde kapatarak ve devreye 47 sayı farkla girerek playoff tarihine geçen rekorlara imza attı.

51 sayılık fark, NBA playoff tarihinin en farklı galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçerken, Atlanta cephesinde Jalen Johnson 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Knicks, Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics - Philadelphia 76ers eşleşmesinin galibini bekliyor.

76ers, Boston'a karşı seriye tutundu

Doğu'daki bir diğer eşleşmede ise seri son maça taşındı. Philadelphia 76ers, Boston Celtics karşısında 106-93 kazanarak durumu 3-3'e getirdi.

Tyrese Maxey 30 sayıyla takımını sürüklerken, Paul George 23 sayılık performansıyla öne çıktı. Sakatlıktan dönen Joel Embiid ise 19 sayıyla katkı verdi. Philadelphia, baştan sona üstün götürdüğü maçta hiç geri düşmeyerek sezonun en komple oyunlarından birini ortaya koydu.

Celtics cephesinde Jaylen Brown 18, Jayson Tatum ise 17 sayıda kaldı. Serinin kaderini belirleyecek 7. maç, Boston'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
